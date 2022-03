Vortrag in Rothenburg: Die Gärten von Marrakesch

Die Broschüre Rothenburger Gartenparadiese stellt die öffentlichen und privaten Gärten der Stadt Rothenburg vor. Zum Auftakt entführt die Journalistin Daniela David am 24. April im RothenburgMuseum in die Gärten von Marrakesch.

Den Startschuss zu den Rothenburger Gartenparadiesen 2022 liefert in diesem Jahr die Journalistin Daniela David mit ihrem kostenfreien Vortrag am Sonntag, 24. April, 11 Uhr. Sie wird darin die Gäste in die Gärten von Marrakesch entführen. Als Veranstaltungsort ist das RothenburgMuseum vorgesehen, eine Anmeldung via garten@rothenburg.de oder 09861 404 800 beim Rothenburg Tourismus Service ist erforderlich.

Foto: Daniela David Daniela David

Der Vortrag ist eine Bilderreise für Sehnsüchtige, die den Süden mit seinen Gärten und seinem exotischen Touch suchen: Die alte Königsstadt Marrakesch steckt voller grüner Refugien. Der berühmte Jardin Majorelle mit seiner intensiven kobaltblauen Farbe ist der bekannteste Garten von ganz Marokko. Ein Muss für jeden Marrakesch-Besucher. Dann spazieren wir in traditionelle islamische Gärten, wie in die riesige Anlage des Bahia-Palastes. Mitten in der Medina, der Altstadt von Marrakesch, gibt es einen neu angelegten, islamischen Garten mit einer modernen Bepflanzung: le Jardin Secret – der geheime Garten. Ziemlich diskret geht es im Garten vom La Mamounia zu, dem ältesten Hotel der Stadt. Neugierig werden wir uns dort zwischen den Oliven- und Orangenbäumen umsehen, die schon Winston Churchill gemalt hat. In Marrakesch wachsen Pflanzen im Lichthof fast jeden Hauses, vor allem in den typischen Altstadthäusern, den Riads, die uns magisch anziehen. Und schließlich lernen wir als Höhepunkt der Gartenkunst in Marrakesch ANIMA kennen, den Traumgarten von André Heller. Der Universalkünstler aus Österreich hat in der marokkanischen Wüste vor wenigen Jahren einen Wundergarten mit exotischen Pflanzen und Kunstwerken geschaffen, den er »le retour de paradis« nennt. Ein sensationeller Blätter-Traum vom paradiesischen Süden.

Die Führungen in den Privatgärten von Rothenburg werden dann wieder von Mai bis September möglich sein. Die Rothenburger Gartenparadiese gibt es nun im dritten Jahr in Folge. Jeder Garten hat seine eigene Geschichte und Besonderheiten – von der kleinen Streuobstanlange über dem Weinberg An der Eich über den einstigen Stadtbauernhof bis zum Anwesen im Taubertal. Die Besuche in den privaten Gärten sind individuell anfragbar und kostenfrei, auch die Broschüre mit der Übersicht der Gärten ist beim Rothenburg Tourismus Service kostenfrei erhältlich. Kontakt: garten@rothenburg.de oder 09861 404 800.

In der Broschüre enthalten ist eine Übersicht der öffentlichen Gärten von Rothenburg ob der Tauber und weitere Angebote um das »Grüne Rothenburg«: vom Picknick-Angebot der »Blauen Stunde« in der Villa Mittermeier, Mucho Amor und Hotel Reichsküchenmeister über die Aussichtspunkte im Burggarten und die Ruheoasen in den Gartenanlagen der Restaurants in der Herrngasse bis zur pittoresken Parkanlage in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg findet jeder Gartenfreund das für ihn passende Angebot.

Vortrag: Gärten von Marrakesch, So. 24. April, 11 Uhr, RothenburgMuseum, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de