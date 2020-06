Waldcamping Hollenbacher See: Wiedereröffnung

Der Campingplatz Hollenbacher See hat nun nach acht Wochen wieder geöffnet. Der Spielplatz kann unter Auflagen genutzt werden, auch der Tretbootverleih ist wieder möglich. Einem Biergarten-Besuch unter Auflagen und Beachtung der Hygienevorschriften steht auch nichts mehr im Wege. Zum Freizeitpark Hollenbacher See gehören ein Campingplatz sowie der Badesee und der Abenteuerspielplatz. Am See sind neue Sitzmöglichkeiten geschaffen worden. Der Freizeitpark bietet sich damit als ideales Ausflugsziel für einen Tagesausflug an. Aber auch für ein schönes Wochenende mit Zelt oder Wohnwagen/Wohnmobil ist hier Platz. Neben dem beliebten Biergarten am See mit 160 Sitzplätzen können die Kinder nach Herzenslust auf dem Abenteuerspielplatz toben, an der Wasserrutsche am Badeplatz spielen sowie am neu errichteten Bootssteg. Die Tretboote, auch mit Wasserrutsche, können gemietet werden, für Nichtschwimmer werden Schwimmwesten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Waldcamping Hollenbacher See

Mönchswald 2, 74673 Mulfingen-Hollenbach

Fon: 07938-7272, www.waldcamping-hollenbacher-see.de