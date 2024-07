Waldtag im Hohenloher Freilandmuseum am 14. Juli

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen und das Forstamt Schwäbisch Hall laden am Sonntag, den 14. Juli 2024 von 11 bis 18 Uhr zu einem Familientag unter dem Motto: „Spiel, Spaß und Spannung in Wald und Flur“ ein.

Vor der Kulisse der „Gebäudegruppe Waldberge“ werden Informationen rund um das Ökosystem Wald präsentiert. Das „Forsthaus Joachimstal“ bietet Einblicke in die Lebensumstände früherer Förster- und Waldarbeitergenerationen. Historische Arbeitsgeräte und Verfahren, beispielsweise die Rückung mithilfe von Pferden, können an diesem Tag live erlebt werden. Auch über die Themen Wildtiere, Jagd und Falknerei wird vor Ort aus erster Hand informiert. Für Kinder werden verschiedene Spielstationen zum Thema Wald am nahegelegenen Waldrand angeboten.

Besucherinnen und Besucher können mit Ihrer Familie einen Tag im Hohenloher Freilandmuseum genießen, sich von der Vielfalt der heimischen Wälder begeistern lassen und unser Waldkulturerbe entdecken! Auch alle anderen Museumsgebäude und Ausstellungen sind geöffnet, es gibt vieles zu entdecken!

Im Backhäuschen beim Forsthaus wird Blooz gebacken, der Sommerkeller und die Besenwirtschaft sind geöffnet und auch die Museumsgaststätte „zum roten Ochsen“ lädt zum Rasten und Stärken bei regionalen und traditionellen Spezialitäten ein.

Info: www.wackershofen.de