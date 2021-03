Wandern und Radfahren im Feuchtwanger Land

Das Feuchtwanger Land mit seinen Wäldern und Wiesen, sanften Hügeln und Talgründen mit Weihern und Bachläufen ist zum Wandern und Radfahren bestens geeignet.

Zahlreiche Radwege verbinden die Ortsteile und führen durch die weitgehend unberührte Natur links und rechts des Sulzach- und des Wörnitztales. Am Bekanntesten ist sicherlich der Romantische Straße Radweg, der auf seinem Weg von Würzburg nach Füssen auch durch das Feuchtwanger Land führt. Neu entstanden ist letztes Jahr der Sulzachradweg, der entlang des Flüsschens Sulzach von Schillingsfürst über Feuchtwangen nach Wittelshofen führt, wo die Sulzach dann in die Wörnitz mündet. Auch der vor zwei Jahren eröffnete Fränkische WasserRadweg, der das Altmühltal mit dem Fränkischen Seenland und dem Romantischen Franken verbindet und auf seinen 450 km größtenteils entlang von Flüssen und Seen verläuft, führt durch die Kreuzgangstadt Feuchtwangen. Von den Lesern des Magazins »Bike & Travel« wurde die Route kürzlich zum beliebtesten Flussradweg gewählt.

Die Feuchtwanger Radkarte bildet das dichte Netz an Radwegen rund um die Kreuzgangstadt ab. Neben Tourenvorschlägen enthält die Karte auch Informationen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Feuchtwangen, Tipps zu Ausflugszielen in der Region und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Karte ist kostenfrei bei der Tourist Information Feuchtwangen erhältlich.

Doch nicht nur zum Radfahren, sondern auch zum Wandern lädt die Kreuzgangstadt ein. In einer eigenen Feuchtwanger Wanderkarte, die gerade überarbeitet wird und ab Anfang April bei der Tourist Information erhältlich sein wird, sind acht Rundwanderwege rund um Feuchtwangen dargestellt. Die Karte gibt außerdem Auskunft über Schnittpunkte der Wege mit überregionalen Weitwanderwegen, wie dem Romantische Straße-Wanderweg oder den Pilgerwegen Via Romea und einem Jakobusweg von Ansbach nach Ulm.

Tourist Information Feuchtwangen, Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen, Fon: 09852-904 55, www.tourismus-feuchtwangen.de