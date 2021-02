Wartungsarbeiten an der Künzelsauer Bergbahn

Wegen Wartungsarbeiten ist die Künzelsauer Bergbahn am Montag, 15. Februar und am Dienstag, 16. Februar 2021 nur morgens und abends in Betrieb.

Die Bergbahn fährt von 6.15 bis 8.00 und von 17.00 bis 22.30 Uhr im Normalbetrieb. Tagsüber wird an diesen beiden Tagen von 8.00 bis 17.00 Uhr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen, zusätzlich zum NVH-Fahrplan, eingerichtet. An den Waggons und den Stationen werden die Türen gewartet.

Fahrplan

Montag und Dienstag, 15. und 16. Februar 2021:

6.15 bis 8.00 Uhr fährt die Bergbahn im Viertel-Stunden-Takt.

8.15 bis 16.45 Uhr fährt der Bus, Abfahrt Claude-Monet-Straße Richtung Talstation, alle 30 Minuten. Erste Fahrt 8.15 Uhr, letzte Fahrt 16.45 Uhr.

8.00 bis 17.00 Uhr fährt der Bus, Abfahrt Talstation Richtung Claude-Monet-Straße, alle 30 Minuten. Erste Fahrt 8.00 Uhr, letzte Fahrt 17.00 Uhr.

17.00 bis 22.30 Uhr fährt die Bergbahn im normalen Viertel-Stunden-Takt.

Mittwoch, 17. Februar 2021: Wegen wöchentlicher, planmäßiger Wartung ist die Bergbahn von 9.15 Uhr (letzte Fahrt) bis 11.00 Uhr (erste Fahrt) außer Betrieb. Ansonsten fährt sie im regulären Betrieb.

