Weihnachtliche Traditionen in Videos

Weihnachten steht vor der Tür und viele Traditionen können aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht durchgeführt werden.

An den Weihnachtsgottesdiensten kann dieses Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Besucherinnen und Besuchern teilnehmen. Die Stadtverwaltung Künzelsau war mit dem Video-Team Olivier Schniepp, Foto Linke GmbH, und Rolf Hartbrich und vielen weiteren Akteuren kreativ und möchte an den Feiertagen mit Videos ein bisschen Weihnachten nach Hause bringen. „Mit der digitalen Variante ermöglichen wir vielen Menschen die Teilnahme an Gottesdiensten. Das Video mit dem Rückblick auf das Engelesblasen 2019 ersetzt in keiner Weise die Veranstaltung – es lässt die Tradition aber auch nicht komplett ausfallen“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Die Videos werden unter www.youtube.com/stadtkuenzelsau zu folgenden Terminen veröffentlicht:

• Heilig Abend um 19 Uhr: Rückblick auf das Engelesblasen aus dem Jahr 2019

• Heilig Abend um 17 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Johanneskirche mit Dekan Dr. Friedemann Richert

• Erster Weihnachtsfeiertag um 9 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus der Kirche Mariä Geburt in Amrichshausen mit Diakon Wolfgang Bork

• Zweiter Weihnachtsfeiertag um 9 Uhr: Griechisch-orthodoxer Gottesdienst aus der griechisch-orthodoxen Kirche der Heiligen Konstantin und Helena mit Erzpriester Martinos Petzolt

Der Zauber des Engelesblasens als Video

Zum Jahreswechsel findet in Künzelsau seit mehr als 100 Jahren ein besonderer Brauch statt: Vom Turmkranz der Johanneskirche, dem Mittelpunkt der Stadt, spielen Blasmusikerinnen und Blasmusiker feierliche Choräle und eine Gruppe um Klaus Ottenbacher schwenkt Laternen von der Turmbrüstung. Die Lichter stellen schwebende Engel dar und laden nicht nur die kleinen Besucher zum Träumen ein. Jedes Jahr versammeln sich viele Menschen in der Hauptstraße und in den Gassen rund um die Kirche, um dieses Schauspiel zu sehen. Für viele Künzelsauer ist ein Weihnachten ohne das Engelesblasen kaum vorstellbar. „Wir haben lange mit den Verantwortlichen der Stadt Künzelsau gesprochen und verschiedene Möglichkeiten geprüft, um das Engelesblasen auch dieses Jahr durchzuführen. Die Menschenansammlungen sind leider nicht kontrollierbar, weshalb das Engelesblasen dieses Jahr schweren Herzens ausfallen muss. Möge diese schöne Tradition des Engelesblasens in unserer Heimatstadt noch lange weiterleben und in Zukunft auch wieder im Original zu sehen sein“, so Klaus Ottenbacher. Klaus Ziegler ist für die Organisation der Turmbläserinnen und Turmbläser verantwortlich und ergänzt: „Das Engelesblasen gehört für viele Künzelsauer zum Weihnachtsfest dazu. Um die Stunden des Engelesblasens denken auch viele ehemaligen Künzelsauer in aller Welt an ihre Heimat und die Hiesigen an ihre Verwandten und Freunde in der Ferne. Deshalb haben wir mit der Stadtverwaltung Künzelsau und Rolf Hartbrich eine Videoaufnahme vom letzten Jahr als Rückblick zusammengestellt.“

Drei Weihnachts-Gottesdienste über die Feiertage verteilt

Bereits während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr hat die Stadtverwaltung Künzelsau viele Veranstaltungen und Aktionen anderweitig angeboten. In Zusammenarbeit mit den Künzelsauer Kirchen und dem Video-Team Olivier Schniepp und Rolf Hartbrich wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres einige Gottesdienste als Videos auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung veröffentlicht. „Damit in der Weihnachtszeit niemand auf die Gottesdienste verzichten muss, haben wir drei Weihnachts-Gottesdienste aufgezeichnet. So kann man die weihnachtlichen Traditionen auch in die eigenen vier Wände holen,“ begründet Dekan Dr. Friedemann Richert, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Künzelsau. Den Anfang macht Dekan Dr. Friedemann Richert mit einem evangelischen Gottesdienst, der an Heilig Abend um 17 Uhr veröffentlicht wird. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der katholische Gottesdienst mit einem Krippenspiel aus der Kirche Mariä Geburt in Amrichshausen mit Diakon Wolfgang Bork um 9 Uhr zu sehen sein. Ebenfalls um 9 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag hält Erzpriester Martinos Petzolt den griechisch-orthodoxen Gottesdienst.

Alle Videos werden auf dem YouTube-Kanal der Stadt Künzelsau unter http://www.youtube.com/stadtkuenzelsau veröffentlicht.