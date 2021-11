Weihnachtsstadt Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber und Weihnachten sind eins – dies ist dank ganzjährigem Weihnachtsdorf und dem einzigen Deutschen Weihnachtsmuseum unbestritten.

Mit all seinen liebevoll dekorierten Buden und lebendigen Traditionen ist dieser Markt jedes Jahr ein Höhepunkt der Adventszeit für Gäste von nah und fern. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um COVID-19 wird dieses Jahr der Reiterlemarkt leider nicht stattfinden können – die Bayerische Staatsregierung hat vor kurzem das Verbot aller Weihnachtsmärkte in Bayern beschlossen.

Oberbürgermeister Dr. Naser und die Rothenburger Stadtverwaltung haben daher entschieden, den Reiterlesmarkt in die Weihnachtsstadt Rothenburg zu überführen. Konkret bedeutet das: Es wird keinen Reiterlesmarkt geben, sehr wohl aber ein weihnachtliches Angebot seitens der Rothenburger Einzelhändler und der Rothenburger Gastronomie. Wer, wenn nicht Einzelhandel und Gastronomie haben die Sicherheits- und Hygieneregeln in den letzten Monaten perfektioniert? Die stationäre Gastronomie ist eingeladen, mit ihrer Außengastronomie und in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsregeln (2G), die Weihnachtsstadt Rothenburg mit Leben zu füllen. So lädt Oberbürgermeister Dr. Naser ausdrücklich dazu ein: »Statt an einer Bude kann man sich seinen Glühwein dieses Jahr an einem der zahlreichen bewirteten Plätze innerhalb der Altstadt schmecken lassen und die Gastronomen bieten natürlich auch leckeres Essen an. Der ein oder andere Wirt wird im Dezember sicher auch »Drei im Weggla« oder eine Bratwurst im Brötchen im Angebot haben, damit auf den gewohnten Weihnachtsmarktgenuss nicht verzichtet werden muss.«

Die traditionell festlich beleuchtete Altstadt mit den an den Hausfassaden befestigten Tannenbäumchen sowie eine besonders stimmige Dekoration der Außengastronomie wird allen Besuchern Rothenburgs eine festliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest bieten. Mit der Weihnachtsstadt Rothenburg wird gleichermaßen ein den erhöhten Hygiene- und Abstandregeln genügendes Einkaufs- und Kulinarikerlebnis geboten.

Die Rothenburger Weihnachtsstadt fängt die Erwartungen der von dem bayernweiten Verbot der Weihnachtsmärkte Betroffenen auf, schützt ihre Gäste und verbreitet dennoch eine vorweihnachtliche Feststimmung für Jung und Alt.

