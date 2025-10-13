Wert-Wies’n begeistert Besucherinnen und Besucher

Die siebte Auflage der Künzelsauer Wert-Wies’n hat an vier Tagen wieder viele Gäste nach Künzelsau gelockt. Von Donnerstag bis Sonntag erlebten die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm und beste Stimmung.

Der Auftakt am Donnerstag mit einem besonderen Angebot für Seniorinnen, Senioren und Studierende ist sehr gut angekommen. Bei Musik, Speisen und Geselligkeit genossen sie einen stimmungsvollen und am Abend ausgelassenen Start in das Volksfest.

Neben musikalischen Höhepunkten mit Bands und DJ war der Sonntag ein krönender Abschluss mit Weißwurstfrühstück und Blasmusik. Bei ruhigem Herbstwetter flanierten die Gäste durch den Flohmarkt, besuchten den Rummelplatz und genossen die besondere Atmosphäre der Wert-Wies’n.

Positive Bilanz

Bürgermeister Stefan Neumann zeigte sich sehr zufrieden: „Die Wert-Wies’n hat sich erneut als lebendiger Treffpunkt für Jung und Alt erwiesen. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, die mit großem Engagement zu diesem friedlichen und fröhlichen Volksfest beigetragen haben.“

Auch Festwirt Roland Rachinger zog ein erfreuliches Fazit: „Es war ein Fest voller guter Stimmung und treuer wie neuer Gäste. Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.“

Die nächste Künzelsauer Wert-Wies’n findet vom 8. bis 11. Oktober 2026 statt.