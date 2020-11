Winterzauber in Künzelsau

Künzelsaus Innenstadt leuchtet und ist stimmungsvoll für die Adventszeit geschmückt und dennoch ist einiges anders als in den vergangenen Jahren. Es geht nicht darum mit immer mehr Aktionen viele Menschen gleichzeitig in die Stadt zu locken.

„Wichtig in dieser Zeit ist für uns alle, dass wir eine stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit in Künzelsau genießen sowie entspannt einkaufen können und dabei einen möglichst hohen Infektionsschutz umsetzen“, so Bürgermeister Stefan Neumann. Dafür bieten Stadtverwaltung und Werbegemeinschaft Künzelsau unter dem Motto „Winterzauber“ auch und gerade in diesem Winter wieder bekannt Schönes: eine herrlich weihnachtlich herausgeputzte Innenstadt und den traditionellen Adventskalender am Alten Rathaus. Beides lässt sich in einem gemütlichen Spaziergang an der frischen Luft – und mit viel Abstand – jeden Tag aufs Neue erleben. Beim Gewinnspiel der Werbegemeinschaft lockt ein Einkaufsgutschein mit tausend Euro als Hauptgewinn. Gewinnen kann auch, wer die Fragen beim Fairen Adventskalender auf den Social-Media-Kanälen der Stadtverwaltung Künzelsau beantwortet.

„In Zeiten von Corona ist es unumgänglich, an einem Strang zu ziehen“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Wir brauchen während der jetzt eingeschränkten Zeit und auch nach der Pandemie einen starken Einzelhandel, der ein umfangreiches Angebot für uns alle bereithält. Nur wir können das ermöglichen, in dem wir daheim einkaufen“. Schauen, Probieren und sich fachkundig beraten lassen ist in Künzelsaus attraktiven Geschäften entspannt möglich. „Alle Läden setzen täglich ihre Hygienekonzepte für Kunden und Mitarbeiter um“, sagt Christoph Bobrich, der bei der Stadtverwaltung für Wirtschaftsförderung zuständig ist. Er ist auch Motor des praktischen Liefer- und Abholservice, den die Künzelsauer Einzelhändler seit dem Lockdown im Frühjahr anbieten.

Viele Händler bieten auch Einkaufsmöglichkeiten via Video-Call oder Telefonberatung und einige Geschäfte präsentieren ihr Angebot bereits im Internet. „Online daheim auswählen, bestellen und sich den gewünschten Artikel nach Hause liefern lassen“, wirbt auch Matthias Uebele, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, für den bequemen Einkauf. „Dieser besondere Service ist komplett kostenfrei für unsere Kunden.“ Auf der städtischen Homepage sind Einzelhandelsgeschäfte aufgeführt, die ihren Kunden einen extra Service anbieten: https://kuenzelsau.de/kaufdaheim