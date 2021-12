„Winterzauber“ in Künzelsau – auch am dritten und vierten Adventswochenende

Beim Künzelsauer „Winterzauber“ in der Innenstadt gibt es am dritten und vierten Adventswochenende wieder eine Bereicherung durch Verkaufshütten und ein gastronomisches Angebot bei der WinterLounge.

Die Verkaufshütten werden entlang der Hauptstraße jeweils am Freitag und Samstag ab 10 Uhr geöffnet sein und laden zusätzlich zum Einzelhandel mit einem weihnachtlichen Warenangebot zum Schlendern durch die Stadt ein. An den Verkaufshütten gilt analog zum Einzelhandel die 2G-Regel, die kontrolliert wird.

Die Werbegemeinschaft Künzelsau lädt bei warmen Getränken und Speisen in die WinterLounge am Alten Rathaus ein. So wird es beispielsweise ein wechselndes Suppenangebot und verschiedene Wurstspezialitäten geben. Rustikale Tische und Bänke, ausgestattet mit warmen Decken und Kissen, sorgen für eine gemütliche und ungezwungene Atmosphäre. Die WinterLounge ist vom 3. bis 30. Dezember 2021 montags bis donnerstags ab 16 Uhr und freitags und samstags ab 10 Uhr geöffnet. Analog der Gastronomie gilt die 2GPlus-Regel, die kontrolliert wird. Das Christmas-Shopping am 10. und 17. Dezember 2021 bietet die optimale Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke in Künzelsau zu besorgen. Erstmals findet das Christmas-Shopping an zwei Tagen statt. So können Kurzentschlossene auch noch kurz vor den Weihnachtsfeiertagen Besorgungen erledigen. Die teilnehmenden Geschäfte der Werbegemeinschaft locken am 10. und 17. Dezember 2021 mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr in die Stadt geöffnet.

Der Künzelsauer „Winterzauber“ beinhaltet auch den Adventskalender am Alten Rathaus und das Weihnachtsgewinnspiel der Werbegemeinschaft Künzelsau. Seit 1. Dezember 2021 verwandelt sich das Alte Rathaus wieder in einen großen Adventskalender. Die Fensterbilder wurden von Künzelsauer Kindertageseinrichtungen gebastelt. An jedem Nachmittag wird ein neues Adventstürchen am Alten Rathaus zu bewundern sein. Im Jahr 2010 wurde diese Aktion zum ersten Mal auf Anregung der Künzelsauer Ehrenbürgerin Carmen Würth umgesetzt. Die Stempelkarten für das Weihnachtsgewinnspiel sind in allen Geschäften der Künzelsauer Werbegemeinschaft erhältlich. Bei Einkäufen können bis zum 24. Dezember 2021 drei verschiedene Stempel auf der Karte gesammelt und in den Geschäften der Künzelsauer Werbegemeinschaft abgegeben werden. Auch die Sammlung und Abgabe mehrerer Stempelkarten ist möglich. Zu gewinnen sind Gutscheine der Werbegemeinschaft im Wert von insgesamt 10.000 Euro. Es werden einmal 1.000 Euro, zweimal 750 Euro und einmal 500 Euro als Hauptgewinne ausgelost.

Aktuelle Informationen zum „Winterzauber“ unter www.kuenzelsau.de/winterzauber. Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen unter Umständen auch kurzfristig Anpassungen vorgenommen werden.