Xylo Rag Time: »Ragged Time«

Eine rasant-virtuose Zeitreise durch die Welt der Ragtime-Musik mit Simon Mazouri (Xylophon) und Hans-Georg Wilhelm (Klavier), angereichert durch Texte über die 1920er Jahre. Dieses szenische Konzert entführt ins Amerika der 1920er Jahre, einer »ragged time« – »zerrissenen Zeit«. Mit der eher seltenen Kombination spielen die beiden Theatermusiker eine ganze Bandbreite der verschiedensten Ragtimes von Scott Joplin, über G.H. Green, bis hin zu Billy Joel und Ausflügen in die klassischere Musikliteratur (z.B. Brahms, Saint-Saens und moderne Kompositionen). Der Schauspieler und Musiker Simon Mazouri ist in Ellwangen aufgewachsen und erhielt an der städtischen Musikschule seine Schlagzeug-Ausbildung.

Xylo Rag Time, Sa. 3 September, 19 Uhr, Speratushaus, Ellwangen, www.ellwangen.de