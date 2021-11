Zwei Schnelltestzentren eröffnen am 16.11. in Öhringen vor der Kultura und vor dem Ö-Center

Aufgrund der aktuell dramatisch ansteigenden Inzidenzen und der neuen politischen Entscheidungen rücken Schnelltests wieder verstärkt in den Fokus. Um die erwartet hohe Nachfrage bedienen zu können, stehen ab Dienstag, den 16. November ein zum Schnelltestzentrum umgebauter Gelenkbus vor der Kultura und ein großzügiger Testcontainer vor dem Ö-Center. Parkplätze stehen jeweils in ausreichender Zahl bereit. Die Schnelltestzentren werden täglich in Betrieb sein. Nach aktueller politischer Lage können die Schnelltests wieder als kostenloser Bürgertest durchgeführt werden. Außerdem werden PCR-Tests angeboten.

Die neuen Schnelltestzentren vor der Kultura und vor dem Ö-Center werden vom Öhringer Unternehmen LPM & S Services UG geführt, das bereits mehrere Schnelltestzentren betreibt, unter anderem in Schwäbisch Hall, Kupferzell, Bretzfeld, Weinsberg und Löwenstein. Im Schnelltestzentrum vor der Kultura stehen fünf Testkabinen, im großräumigen 3er-Container vor dem Ö-Center drei Testkabinen zur Verfügung, in denen die Schnelltests im Drei-Minuten-Rhythmus durchgeführt werden. Das heißt die reine Testabnahme dauert nur ca. drei Minuten, die Ergebnisse des Schnelltests liegen bereits nach ca. 15 Minuten vor. Diese können dann von den Getesteten gleich digital abgerufen werden – man muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten. »Wir wollen eine schnelle und möglichst kontaktlose Abwicklung gewährleisten«, so Betriebsleiter Michael Wieland.

Alle Tests sind an das digitale EU-Zertifikat und die Corona Warn App angeschlossen. Außerdem sind die Testergebnisse an verschiedene Kontaktverfolgungs-Apps angebunden, zum Beispiel an LUCA, DARF-ICHREIN, VISITO u.a.

Die Schnelltests werden ab sofort wieder als kostenloser Bürgertest durchgeführt, ebenso werden PCRTests angeboten. Unter der Homepage www.sz-oehr.de kann ab sofort bequem ein Termin gebucht werden, um Wartezeiten zu vermeiden. Man kann auch direkt vorbeikommen und mit dem einmalig erstellten QR Code einchecken.

Beide Standorte sind ideal: sie sind nicht nur sehr bekannte Adressen, sondern sind bereits als frühere Standorte für Testzentren bekannt. Die Anbindung ans Öhringer Umland, sowohl über den Individual- als auch den öffentlichen Nahverkehr, sind hervorragend.

»Immer noch ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gerade in dieser Zeit mit Rekordinzidenzen«, beschreibt Michael Wieland die Bedeutung.

Firmen, Organisationen oder Vereine haben die Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Schnelltestzentrum KULTURA

Herrenwiesenstraße 12, 74613 Öhringen

Öffnungszeiten KULTURA

Montag 8:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Dienstag 8:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch 8:00 -12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Freitag 8:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Samstag 8:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr

Sonntag 9:00 - 15:00 Uhr

Schnelltestzentrum Ö-CENTER

Austraße 5, 74613 Öhringen

Öffnungszeiten Ö-CENTER

Montag 10:00 - 18:00 Uhr

Dienstag 10:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 10:00 - 18:00 Uhr

Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr

Freitag 10:00 - 18:00 Uhr

Samstag 10:00 - 18:00 Uhr

Sonntag ---

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

E-Mail: kontakt@sz-oehr.de

Homepage: www.sz-oehr.de

geplante Eröffnung: Dienstag, 16. November 2021