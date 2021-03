»Alltagsmenschen« in Mosbach – Skulpturen von Christel und Laura Lechner

Ein Stück Alltag kehrt in Mosbach ein, denn die Alltagsmenschen sind zurück in der Stadt. Bis 14. Juni laden 40 Skulpturen an 13 Standorten in der Altstadt dazu ein, auf eine kleine Entdeckungsreise zu gehen und die Betonmenschen aus der Nähe zu betrachten. Die Figuren fordern nicht nur zum Innehalten auf, sondern bringen einen auch oftmals zum Schmunzeln – und das ist ja aktuell ganz besonders wichtig. Mit den Alltagsmenschen inszenieren die Künstlerinnen Christel Lechner und Laura Lechner ein Abbild des Alltäglichen. Es sind Momentaufnahmen, die berühren und die verblüffen, denn sie zeigen das gelebte Leben in Reinform, ungeschönt und doch fern von Banalität. Mit von der Partie sind in den kommenden Wochen u.a. »Frauen in Rot«, »Geraffte Röcke«, »Helga in der Sonne« sowie »Gespräch unter Männern« und »Wartezimmer«.