Audi-Auszubildende engagierten sich freiwillig bei der Johannes-Diakonie für Menschen mit Behinderung

Mit Tatkraft, Teamgeist und großem sozialem Engagement haben sich rund 40 Auszubildende der Audi AG aus Neckarsulm bei freiwilligen Projektwochen in der Johannes-Diakonie eingebracht. An den Standorten Mosbach und Schwarzach setzten sie zahlreiche Projekte um, die Menschen mit Behinderung unmittelbar zugutekommen – und sammelten dabei selbst wertvolle Erfahrungen.

Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Johannesberg Schule in Mosbach verwandelte eine Gruppe von Auszubildenden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie Mitarbeitenden den ehemaligen Schulgarten in einen einladenden Spiel- und Begegnungsbereich. Sie errichteten eine Holzdielenfläche mit Palettenmöbeln, bauten eine Kräuterschnecke und einen farbenfrohen, rollstuhlgerechten Sandtisch. Darüber hinaus verschönerten sie den Außenbereich, strichen Wände und gestalteten den Snoezelenraum als Ort der Entspannung und Sinneserfahrung neu. Eine weitere Gruppe engagierte sich in der Tagesförderstätte für Seniorinnen und Senioren der Johannes-Diakonie. Dort sanierten die Auszubildenden eine Gartenhütte und werteten den Außenbereich auf. „Es ist einfach toll. Bei den jungen Menschen spürt man die Freude und das Bewusstsein, etwas Sinnvolles für andere zu tun“, sagt Johannes-Diakonie-Mitarbeiter Michael Adamasky.

Auch am Standort Schwarzach packten zehn Auszubildende tatkräftig mit an. Im Bereich „Therapeutisches Reiten“ übernahmen sie Stallarbeiten und die Versorgung der Therapiepferde, errichteten eine Offenstallung und bauten neue Koppeln. Beim gemeinsamen Grillabend erhielten die Freiwilligen Einblicke in die therapeutische Arbeit mit den Patientinnen und Patienten.

Für die Auszubildenden bedeuteten die Projektwochen weit mehr als einen handwerklichen Arbeitseinsatz. Sie erlebten unmittelbar, wie ihre Arbeit die Lebensqualität anderer Menschen verbessert und wie bereichernd Begegnungen mit Menschen mit Behinderung sein können. „Ihr Beispiel zeigt uns, dass Verantwortung und Teamgeist über den Arbeitsalltag hinausgehen und dass kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können“, betonte die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer.