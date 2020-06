Autokino Limbach: Verlängerung bis 14.06.2020

Das Autokino Limbach bleibt bis zum 14. Juni geöffnet. Gezeigt werden nicht nur Filme, sonern auch Kulturveranstaltungen mit Bands, Kabarettisten und DJ's.

Die Bevorstehenden Events:

02. Juni, 20:15 Uhr: Auto-(Tuning)-Treff mit Werner Beinhart. Auch die Tuningszene darf sich durch die Corona Verordnungen nicht auf die "normale" Weise treffen. Darum wird das Autokino das Auto-(Tuning)-Treffen im Autokino Limbach in Kombination mit dem Film »Werner Beinhart« veranstaltet. Die fünf spektakulärsten Autos werden mit einer Präsentation auf der tageslichthellen LED Wand gekührt.

06. Juni, 20:30 Uhr: »Summer of Silence«. Auch die Diskotheken müssen vorerst geschlossen bleiben. Mit »Summer of Silence« möchte das Limbacher Autokino die Partystimmung ins Auto holen. Mit fünf bekannten DJ's wie DJ Pasac Dot, DJ Jey Auf Platines, Generation Sound, Dropixx oder DJ OLDE ist Clubstimmung im Auto garantiert. Lichtsshows, Nebel und Pyro Effekte umrahmen dieses Event.

12. Juni, 19:30 Uhr: Die Bautzy's Live. Die Mosbacher Kultband The Bautzy's gastiert am Freitag, dem 12.05.2020 im Autokino Limbach! Ihr mit „Rock around the clock“ überschriebenes Programm lässt Hit auf Hit folgen, quer durch ihre über 55 Jahre Bühnenerfahrung. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ins Autokino wird ab 19:30 Uhr gewährt.