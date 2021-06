Autokino Mosbach – Freiluft, Film und Fußball

Der Messplatz Neckarelz in Mosbach verwandelt sich im Juni in einen großen Kinosaal. Unter der Woche wird jeweils eine Vorstellung am Tag gezeigt – am Wochenende gibt es sogar jeweils zwei bis vier Vorstellungen am Tag. Darüber hinaus werden auch Fußball-Fans auf ihre Kosten kommen, denn das Autokino Mosbach wird alle Deutschlandspiele der Europameisterschaft live übertragen.

»Auch wenn das Autokino eine typisch US-amerikanische Erfindung ist, erfreut sich das Freiluftkino auch bei uns großer Beliebtheit«, so die Veranstalter des Autokinos Mosbach, das in diesem Sommer erneut Kinogenuss und Fußball-Open-Air verspricht. Sie erklären das Erfolgsrezept des Konzepts Autokino so: »Es ermöglicht völlig neue Erfahrungen für unsere Besucher und genießt obendrauf einen romantischen Ruf, der in unserer momentan eingeschränkten Corona-Situation für alle Mitmenschen eine willkommene Abwechslung sein soll.« Wer sich für einen Abend im Autokino entscheidet, mache dies nicht in erster Linie wegen des Films, sondern um das Gesamtkonzept auf sich wirken zu lassen.

Auf dem Gelände des Messplatzes in Mosbach-Neckarelz können sich Filmfreunde aus der Region und der weiteren Umgebung Filmen auf XXL-LED- Leinwand in bester HD-Qualität ansehen. Auf dem Programm stehen vorwiegend Blockbuster, die in der momentanen Corona-Situation die aktuellsten Filme darstellen, wie zum Beispiel »Bad Boys for Live«, »Knives Out«, »Drachenreiter« oder »Tenet«. Aber auch ältere Streifen sollen gezeigt werden.

Rund 130 Autos haben Platz vor der Großleinwand. Unter der Woche soll jeweils ein Film am Tag im Mosbacher Autokino laufen, für die Wochenenden hat der Veranstalter zwei bis vier Vorstellungen pro Tag geplant. Einlass ist immer eine Stunde vor Filmbeginn. Der Kino-Sound wird über UKW direkt ins Auto gesendet, was einen exzellenten Hörgenuss mit niedrigen Emissionswerten garantieren soll. Neben den Filmen ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Auf dem Gelände soll es eine ausreichende Auswahl an Getränken – inklusive frisch gezapftem Pils – und frisch gepopptem Popcorn und warmen Nachos geben.

Auch Fußball-Freunde sollen auf ihre Kosten kommen: Vorgesehen ist, alle Deutschlandspiele der Europameisterschaft live zu übertragen. Für die ersten Spiele am 15., 19. und 23. Juni können aufgrund der großen Nachfrage bereits jetzt Tickets reserviert werden. Die Veranstalter bedauern: »Natürlich würden wir gerne- wie in vergangenen Jahren mit vielen tausend Fans im Elzpark feiern, aber in diesem Jahr ist es leider nur in abgespeckter Version möglich. Jedoch werden wir alle Deutschlandspiele – und wir hoffen auf diesmal auf viele – im Auto oder vielleicht – wenn es die Coronarichtlinien erlauben – auf der Bierbank gemeinschaftlich mit euch schauen.« Hier müsse man allerdings auf die Entwicklung der Inzidenzen schauen. Zum Besuch des Autokinos ist kein Corona-Test notwendig. Die Veranstalter bitten allerdings darum, auf dem Gelände die AHA- Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) einzuhalten.

Autokino Mosbach

Messplatz Neckarelz, Heidelberger Str. 36, 74821 Mosbach

Programm und Tickets auf der Facebook-Seite »Autokino Mosbach« oder diginights.com

Ticketpreise: zw. 8 und 12 Euro pro Person

www.mosbach.de