Statt Homeoffice: "Büroräume auf Zeit" im Hotel Sinsheim

Sinsheim. Die aktuelle Coronasituation hat für die Hotelbranche leere Suiten, ausbleibende Restaurant- und Bargäste und somit enorme Umsatzeinbußen zur Folge. Um der Lage Herr zu werden und ganz nach dem Motto „außergewöhnliche Umstände erfordern kreative Maßnahmen“ adaptiert das Hotel Sinsheim ein in den Großstädten bereits etabliertes Geschäftsmodell und bietet „eine Alternative zum Homeoffice“ an: Störfreies Arbeiten mit Blick auf die Concorde und Tupolev Tu-144 des Technik Museum Sinsheim oder die PreZero Arena.

Das Kleinkind zahnt, das Schulkind streamt statt zu lernen, in der Küche brodelt und klappert es, der Nachbar mäht den Rasen – zu viele Ablenkungen, die ein konzentriertes Arbeiten zunichtemachen. Hinzu kommt, dass nicht jedes Eigenheim über ein separates Arbeitszimmer verfügt. Das Schlaf- oder Wohnzimmer wird kurzerhand zum Minibüro umfunktioniert. Ein angespanntes Nervenkostüm ist vorprogrammiert. Hier will das Hotel Sinsheim Abhilfe schaffen und bietet gestressten und genervten „Homeofficlern“ 10 Deluxe-Zimmer als Büroräume an. „Viele Menschen befinden sich derzeit im Homeoffice. Videokonferenzen und Businesstelkos laufen selten ohne Störungen ab. Hier auf dem Land ist es auch nicht garantiert, dass jeder Haushalt über schnelles Internet verfügt. In unserem Hotel haben die „Gäste“ Ruhe und kostenfreies W-Lan“, erklärt Hoteldirektor Marc Steinmeyer sein Vorhaben. „Im Preis, ab 55€ pro Tag, ist sowohl die Minibar und Nutzung der Kaffeemaschine als auch Druckerservice enthalten.“

Im Industriegebiet Sinsheims verkehrsgünstig gelegen, verfügt das 4-Sterne Haus über ausreichend Parkplätze; eine Bahnstation ist nur wenige Gehminuten entfernt. Die Nutzung der 33m² großen und modern eingerichteten Hotelzimmer ist von 7 bis 19 Uhr gewährleistet, bei Bedarf kann auch wochenweise oder aber als Wochenendpaket gebucht werden. Für die Verpflegung bietet das hoteleigene Restaurant Fandango, nicht nur für Homeoffice-Nutzer, ein Businesslunch sowie ein Abenddinner To Go an. Alle Konditionen sowie Öffnungszeiten des Restaurants Fandango ist auf der Hotelwebseite zu entnehmen: www.hotel-sinsheim.de/zimmer-suiten