Betrüger an der Türe: Warnung vor falschen Handwerkern in Adelsheim

Die Polizei in Adelsheim warnt im Bereich um Adelsheim vor falschen Handwerkern. In den vergangenen Wochen klingelten angebliche Handwerker vermehrt an Häusern und gaben sich als Mitarbeiter ortsansässiger Unternehmen aus. An den Häusern wurden vermeintliche Schäden, meist am Dach, festgestellt. Ziel dieser Masche ist es mit den arglosen Hauseigentümern einen Reparaturauftrag abzuschließen. Dieser Auftrag kann dann schnell sehr teuer werden, da angeblich immer weitere Mängel gefunden und Reparaturen gemacht werden müssen. Die Polizei rät: Sollten bei Ihnen unaufgefordert Handwerker klingeln, die sich als Mitarbeiter eines örtlichen Unternehmens ausgeben, nehmen sie mit der Firma direkt Kontakt auf. Lassen Sie die Personen nicht ins Haus. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle.

