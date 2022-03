Buchener Arian Golic ist unter den Top 25 bei DSDS

Der 25-jährige Arian Golic aus Buchen ist unter den Top 25 bei der Casting-Show »Deutschland Sucht den Superstar«. Am Samstag, 27. Februar, überzeugte er die Jury um Florian Silbereisen mit »Hello« von Lionel Richie. Die Odenwälder Frohnatur bereitet sich vor wichtigen Ereignissen gern mit Meditationen vor – und lud auch die Jury-Mitglieder vor seiner Performance zu einer gemeinsamen Meditationsrunde ein: »Tief in den Rücken einatmen, im Brustkorb loslassen«, waren seine Meditationstipps. Mit seiner Entspannten Art und seiner Ausstralung konnte Arian bei Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad punkten, auch gesanglich überzeugte er stark. Mit der Song-Auswahl war die Jury zufrieden, bei Arians Perfomance Stimmte die Jury teils mit ein und das Publikum applaudierte nach dem Auftritt.

Konstruktive Kritik äußerte Toby Gad, der sich am Anfang mehr Fokus auf die Melodie des Liedes gewünscht hätte. Ilse DeLange lobte Arians Art und Florian Silbereisen äußerte, dass Arian ein toller Typ sei, dem man gern zuschaue und der eine tolle Ausstrahlung habe. Am Ende erhielt der Buchener von allen drei Jury-Mitgliedern ein Ja und damit die Chance für ein Ticket für den Auslands-Recall im italienischen Apulien. Bei der DSDS-Sendung am Samstag erhielten lediglich drei der zahlreichen Kandidaten ein solches Ticket. Arian überzeugte bei der letzten Runde mit »Sorry Seems To Be The Hardest Word« von Elton John. »Diese Person wird uns begeistern können«, sagte Silbereisen in Bezug auf den Buchener

Insgesamt sind beim Auslandsrecall an der Adria nur 25 Kandidaten dabei. Arian Golic hat also bereits einen entscheidenden Schritt in Richtung Superstar getätigt. »Es waren so viele tolle, großartige Sänger an diesem Tag, das Niveau war sehr hoch. Jeder hätte es verdient. Dass ich nun wirklich in den Top 25 bin, überwältigt mich noch total. Ich bin einfach nur dankbar«, freute sich Golic über seinen Erfolg.