Corona-Virus: Aktuelles aus Kraichgau und Neckar-Odenwald

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im Kraichgau und Neckar-Odenwald wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. Stand 17.3., 10:00 sind im Rhein Neckar-Reis 77 und in der Stadt Heidelberg 34 Menschen erkrankt.

Wichtig für den Selbstschutz und den der Mitmenschen: Wenn möglich zu Hause bleiben und soziale Kontakte so weit wie möglich minimieren!

Mit dem allgemeinen Verbot öffentlicher und privater Veranstaltungen und Ansammlungen mit einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen werden in Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Veranstaltungen und Ansammlungen mit einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen sind dem für den Ort der Veranstaltung oder Ansammlung zuständigen Rathaus mindestens 72 Stunden vor Beginn schriftlich anzuzeigen.

Diese Einrichtungen müssen ab Dienstag (17. März) geschlossen bleiben:

Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen und Theater

Bildungseinrichtungen jeglicher Art, Akademien und Fortbildungseinrichtungen (unter anderem Volkshochschule, Akademie für Ältere, Musik- und Singschule)

Stadtbücherei und andere öffentliche Bibliotheken

Bars, Clubs und Diskotheken

Kinos, Zoo

Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder und Saunen

Fitnessstudios und alle Sportstätten in geschlossenen Räumen

Städtische Sportanlagen

Öffentliche Spielplätze

Alle Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, alle Jugendhäuser

Alle Seniorenzentren

Spielhallen und Bordelle

Restaurants für die Bewirtung für Ort, Essen zum Mitnehmen darf herausgegeben werden

Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen werden stark eingeschränkt und sind teilweise schon verboten. Viele städtische Verwaltungsgebäude schließen, darunter alle in der Stadt Heidelberg. Demnach sind Anliegen telefonisch abzusprechen, erst danach sei ein persönlicher Behördenbesuch möglich. Heidelberger Gaststätten dürfen vorerst nur Essen zum Mitnehmen rausgeben, in anderen Landkreisen sollen Auflagen gelten mit mindestens 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen.

Täglich werden in der Region weitere Fälle von bestätigten COVID-19 Infektionen gemeldet. Um eine Überlastung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte in der ganzen Region zu vermeiden, soll die Ausbreitung des Virus durch die Minimierung der sozialen Kontakte verlangsamt werden.

Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.