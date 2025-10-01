Cyberangriff auf Mosbacher Unternehmen MPDV erfolgreich abgewehrt

Die MPDV Mikrolab GmbH, führender Anbieter von Manufacturing Execution Systemen (MES) und Wegbereiter der Smart Factory, hat am Wochenende erfolgreich auf einen Cyberangriff reagiert. Dank der sofortigen Erkennung und des schnellen Eingreifens des internen IT-Teams in Zusammenarbeit mit externen IT-Sicherheitsexperten konnte der Angriff umgehend isoliert und abgewehrt werden. Seit Montagmorgen laufen alle unternehmensinternen Prozesse wieder reibungslos.

Am späten Donnerstagabend wurde das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis Ziel eines Hackerangriffs. Die IT-Infrastruktur von MPDV ermöglichte eine extrem schnelle Erkennung des Vorfalls. Daraufhin leitete das Krisenteam, bestehend aus der firmeneigenen IT-Abteilung und spezialisierten externen Dienstleistern, sofort umfassende Gegenmaßnahmen ein.

Die Softwarelösungen von MPDV liefen während der gesamten Zeit des Angriffs reibungslos weiter. Der Fokus der Angreifer lag auf der internen Infrastruktur des Unternehmens, wo die frühzeitige Intervention Schaden verhindern konnte. Die forensische Analyse unserer internen und externen Experten zeigt: Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis auf den Abfluss sensibler Daten.

„Diese Attacke hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Unternehmensdaten vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Mit unseren stringenten Security-Maßnahmen haben wir bewiesen, dass wir in puncto IT ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, Interessenten und Mitarbeitenden sind“, erklärt Thorsten Strebel, Geschäftsführer Products & Services der MPDV.

Das Unternehmen sieht den Vorfall als Bestätigung für die hohe Resilienz seiner IT-Systeme und das außerordentliche Engagement seiner Mitarbeiter. Durch das schnelle und professionelle Vorgehen konnte die Betriebsfähigkeit des Mittelständlers in kürzester Zeit wiederhergestellt werden. MPDV hat die zuständigen Behörden informiert und die gesicherten Spuren zur weiteren Untersuchung übergeben.