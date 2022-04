Eberbacher Frühling – Top-Konzerte und Events

Vom 27. -29. Mai lockt der Eberbacher Frühling zum 41sten Mal mit einem riesigen Unterhaltungsprogramm. Über 30 Mal ist in diesen Tagen Livemusik auf den Straßen und Plätzen zu hören. Bereits an den zwei Vorabenden (25. & 26. Mai) werden beim JazzMe 2022 hochklassige Konzerte präsentiert.

Den Auftakt zum Eberbacher Frühling macht das JazzMe 2022 mit zwei außergewöhnlichen Konzerten in der Stadthalle: Am Mittwoch, 25. Mai, sind Michael Riessler (Bassklarinette) und Jean-Louis Matinier (Akkordeon) um 20 Uhr zu Gast. Am Donnerstag 26. Mai 2022 folgt das Trio Michael Riessler / Pierre Charial (Drehorgel) /Lorenzo Riessler (Schlagzeug), ebenfalls um 20 Uhr. Ab Freitag spielen zum Eberbacher Frühling über 30 Bands an drei Tagen überall in der Stadt: Auf Altem und Neuem Markt, Leopoldsplatz, Lindenplatz sowie auf der Bühne vom Depot 15/7. Viele Vereine präsentieren sich mit einem reichhaltigen Bewirtungsangebot.

Die Eröffnung findet am Freitag, um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt mit dem Frühlingsliedersingen statt. Hierzu sind alle Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Katholische Pfarrkapelle Eberbach unter der Leitung von Frau Dr. Almut Rumstadt übernimmt die musikalische Untermalung. Nach dem Fassbieranstich um 19.30 Uhr mit Bürgermeister Peter Reichert, rocken »James Torto & Friends« auf dem Neuen Markt. Sie gelten als eine der besten Party-Bands Süddeutschlands. Den ersten Festival-Tag beschließen um 22.30 das Stuttgarter Indie-Rock-Quartett »Themis« auf der Bühne des Depot 15/7. Der Samstag startet um 11 Uhr mit dem »Kinder-Ritterturnier« auf der Wiese unterhalb des Pulverturms. Danach zaubert die Ballonkünstlerin Kunigunde auf dem Thonon-Platz den großen und kleinen Gästen ein Lächeln ins Gesicht. Auf dem Eberbacher Kinder-Flohmarkt in der Altstadt gibt es Spielzeug, Bekleidung, Sportgeräte und vieles mehr zu kaufen. Und bei der Eberbacher Kinderdisco zwischen 17 und 18.30 Uhr tanzt die Jugend zu fetziger Musik auf dem Neuen Markt.

Mit Country Blues der Zwanziger- bis Vierzigerjahre von Wolfgang Kalb startet der Konzert-Samstag. Es folgen Konzerte von »Sugarcoat for The Monster«, »Black Stains«, »Red Hot Dixie Devils«, »Gonzo‘s Jam« und vielen weiteren erstklassigen Bands und Musikern.

Beim verkaufsoffenen Sonntag bieten die Eberbacher Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr Spezialitäten und Sonderangebote an. Auch das vielfältige Kinderprogramm des Vortags gibt es wieder. Ganz Mutige können sich außerdem auf dem Leopoldsplatz beim Bullriding versuchen. Die Sonntags-Konzerte starten mit der »Schul- und Nachwuchsband-Session« auf der Bühne vom Depot 15/7. Zu hören gibt es wieder viele weitere grandiose Bands. Den Abschluss machen »Bata Banda« mit der Eberbacherin Sarah Abassi am Bass.

Mittwoch, 25. Mai (JazzMe): Michael Riessler & Jean-Louis Matinier (20 Uhr)

Donnerstag: 26. Mai (JazzMe): Trio Michael Riessler / Pierre Charial /Lorenzo Riessler (20 Uhr)

Freitag, 27. Mai: New Orleans Gumbo Crabs (17 Uhr); Stars of the Night (19 Uhr) James Torto & Friends (19.30 Uhr); ZAP Gang (20 Uhr); ELL (21.15 Uhr); Themis (22.30 Uhr)

Samstag, 28. Mai: Red Hot Dixie Devils (13.30 Uhr); Wolfgang Kalb (15.30 Uhr); TIL (18 Uhr); Country Kings (18 Uhr); SaxShop (19 Uhr); Gonzo‘s Jam (19 Uhr); The Tuxedo Club Band (20 Uhr); Sugarcoat For The Monster (21.15 Uhr); Black Stains (22.30 Uhr)

Sonntag, 29. Mai: JBO Waldbrunn; Stadtkapelle Buchen; Red Hot Dixie Devils (alle 11 Uhr); Klangkonfekt (12 Uhr) The What?; Annoying Day; Jazzabella (alle 14 Uhr); New Band in Town (17 Uhr) Bata Banda (19 Uhr)

Mehr Infos auf www.eberbach.de