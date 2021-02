Gemeinsam gegen Corona

Im Rahmen des Öhringer Stadtmarketings haben der Handels- und Gewerbeverein Öhringen und das städtische Marketing der Stadtverwaltung gemeinsam die Online-Plattform www.oehringen-gemeinsam.de aufgebaut.

Ziel war und ist es nach wie vor, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu minimieren und deutlich zu zeigen, welche Angebotsvielfalt am Öhringer Standort vorhanden ist.

Auch wenn die Geschäfte geschlossen sind oder nur beschränkt öffnen dürfen, können Waren und Dienstleistungen auch über andere Vertriebskanäle erworben werden. Vielfältige Liefer-, Bring- und Abholmöglichkeiten der Öhringer Unternehmen können genutzt werden und stärken den Standort Öhringen und die gesamte Region!

Nicht alles soll und muss über die großen, weltweit aktiven Einkaufsplattformen erworben werden! Wir alle sind aufgefordert, zunächst die lokalen und regionalen Angebote zu nutzen, die oftmals sogar besseren Service, faire Preise und ein persönliches Einkaufserlebnis bieten.

Nach dem Motto: »Kaufen Sie regional und stärken Sie die lokalen und in unserem Fall die Öhringer Geschäfte! Jetzt ist die Zeit, Zusammenhalt zu beweisen und die Pandemie gemeinsam zu bewältigen.« Auch in Öhringen hat natürlich jedes Unternehmen eine Geschichte und teilweise eine lange Entwicklung, die über Generationen verlaufen ist und die Stadt geprägt hat. Hinter den bekannten Ladengeschäften stehen Familien, stehen Mitarbeiter*innen und viel Liebe und Fleiß wurde über viele Jahre in die Ladengeschäfte gesteckt. Auch neue Geschäfte und Existenzgründer bereichern den Standort Öhringen, entwickeln ihn innovativ weiter und müssen die aktuellen Einschränkungen und die Pandemie bewältigen. Gemeinsam werden wir es schaffen, die Krise zu überstehen und das Einkaufsleben in den Städten zu erhalten.

Mehr Infos unter www.oehringen-gemeinsam.de