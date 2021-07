Häfner Veranstaltungstechnik präsentiert das »Wake up Festival Buchen«

Viele Veranstaltungen sind seit Beginn der Corona Pandemie ausgefallen oder wurden als Streaming umgesetzt. Ganz auf Livemusik müssen die Menschen aber nicht mehr verzichten, denn Häfner Veranstaltungstechnik weckt die Buchener Festival-Saison! Von Ende Juli bis Mitte August ebnet das Wake up Festival Buchen den Weg zurück in die normale Veranstaltungswelt und wird Spaß, Unterhaltung und das sommerliche Festival-Feeling zurückbringen.

Foto: Echoes Sa. 07.08.: Echoes

Foto: AB/CD Am 31.07.: AB/CD

Von Freitag, 30. Juli bis Samstag, 14. August bietet die bekannte Buchener Firma für Veranstaltungstechnik ein buntes Programm für alle Festival-Freunde. Geboten werden Konzerte von Rock über Pop bis Metal. Das Programm beginnt jeweils um 20 Uhr und endet spätestens um 24 Uhr. Eigens für das Wake up Festival Buchen wird auf dem Gelände der »Jungviehweide« (altes Industriegebiet am Ende der Siemensstraße) ein neuer vielversprechender Veranstaltungsort entstehen. Die aufwendig gestaltete und stimmungsvolle Beleuchtung der umliegenden Wälder schafft eine einzigartige, lässige Atmosphäre, die Lust auf das gemeinsame und gepflegte Genießen von geschmeidiger Live-Musik macht.

»Den Kopf hängen zu lassen und zu verzweifeln ist keine Option.« So erklärt Tristan Kraus – einer der beiden Geschäftsführer von Häfner Veranstaltungstechnik – seine große Motivation, in der schwierigen

Foto: Varg Fr. 13.08.: Varg

Foto: BarbedWire Fr. 30.07.: Barbed Wire

Situation neue Formate anzubieten. »Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie sind uns seit über einem Jahr nahezu alle Aufträge weggebrochen. Das ist besonders schmerzhaft, da die Monate Mai bis August unsere umsatzstärksten sind. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, für ein wenig Abwechslung zu sorgen bis Veranstaltungen endlich wieder ohne Einschränkungen für alle möglich sind. Besonders den Künstlerinnen und Künstlern, die sich seit über einem Jahr praktisch in einem Berufsverbot befinden, wollen wir die Chance bieten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Eines war schon von Anfang an klar: Ein einfacher Konzertabned reicht uns noch lange nicht. Also wieso nicht gleich eine ganze Konzertreihe ins Leben rufen?« Gesagt, getan! Mit Bands wie Echoes, AB/CD, Barbed Wire und vielen mehr bietet Häfner Veranstaltungstechnik ein breit gefächertes Spektrum.

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen, die so ein Open Air mit sich bringt, zeigt sich Tristan Kraus optimistisch und gut gerüstet. Die Sicherheit des Publikums muss gewährleistet sein. Es werden Laufwege festgelegt und die Gäste in kleinen Gruppen vor der Bühne verteilt. Eingelassen wird nur, wer vollständig geimpft ist, als genesen gilt oder einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, nachweisen kann. Das alles garantiert den Gästen viele entspannte und sichere Abende.

Auch wenn man sehr optimistisch in den Sommer blicken kann, wird gebeten, die tagesaktuellen Corona Verordnungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Plätze für die jeweiligen Veranstaltungen sind begrenzt. Tickets können ab sofort im Vorverkauf auf der Homepage des Wake up Festivals erworben werden.

Weitere Informationen und Tickets unter www.wake-up-festival.de

Programm:

Alle Events finden ab 20 Uhr auf der Jungviehweide statt, Siemensstraße, 74722 Buchen