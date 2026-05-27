Jubiwochen in den Technik Museen Sinsheim Speyer, 06. bis 28.06.26

Die Museen feiern 2026 ein Doppeljubiläum: 45 Jahre Technik Museum Sinsheim und 35 Jahre Technik Museum Speyer. Aus diesem Anlass laden die Museen vom 6. bis 28. Juni zu den »Jubiwochen« ein. Besucher erhalten beim Kauf eines regulären Tagestickets eine IMAX-Dokumentation nach Wahl kostenlos dazu. Die Technik Museen stehen seit Jahrzehnten für Technik zum Anfassen und Erleben. Besucher können Überschallflugzeuge und U-Boote erkunden, den Blick über die Tragfläche eines Jumbo-Jets schweifen lassen oder interaktive Stationen entdecken. Ob legendäre Oldtimer, Raumfahrttechnik oder Feuerwehr-Ausstellung – die Mischung aus Staunen, Erinnern und Genießen begeistert Generationen.

Abgerundet wird der Museumsbesuch durch spektakuläre IMAX-Dokumentationen. Im IMAX 3D Kino Sinsheim sorgen Filme wie „U17 – Die 500 Tonnen Reise“ für ein eindrucksvolles Kinoerlebnis. Im IMAX DOME Kino Speyer katapultieren Produktionen wie »A Beautiful Planet« die Zuschauer mitten ins Geschehen und machen sie dank der riesigen Kuppel-Leinwand selbst zum Teil der Handlung.

Sa. 6. bis So. 28. Juni, alle Informationen zu den Jubiwochen gibt es unter technik-museum.de/jubiwochen