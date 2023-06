Kenngott-Treppen aus Sinsheim erhält 1. Platz für "Beste Produktqualität"

Kenngott-Treppen wurde als Testsieger im DEUTSCHLAND TEST des Magazins Focus im Bereich Produktqualität ausgezeichnet. Die Studie, die über 200.000 Kundenurteile auswertete, bestätigt die herausragende Qualität der Kenngott-Treppen. Es handelt sich um die sechste nationale Auszeichnung innerhalb der letzten zwei Jahre für das Sinsheimer Unternehmen, was, so eine Sprecherin, »den hervorragenden Ruf und die Kundenzufriedenheit unterstreicht.«

»Durch kontinuierliche Innovationen und ein starkes Engagement in Sachen Qualitätssicherung hat sich Kenngott-Treppen als zuverlässiger Partner etabliert und wird sich weiterhin als führender Anbieter von Treppenlösungen für Neubau und Renovierungen am Markt positionieren«, freut sich das Unternehmen über den 1. Platz. »Die Auszeichnung als Testsieger bestätigt den Erfolg und das Vertrauen der Kunden in die Produkte und Dienstleistungen von Kenngott-Treppen und deren bundesweiten 80 Vertriebspartnern.«

Kenngott-Treppen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Treppenlösungen. Das Unternehmen legt laut eigener Beschreibung großen Wert auf erstklassige Produktqualität und ausgezeichneten Kundenservice: »Mit individuellen Lösungen und einem persönlichen Ansprechpartner für jeden Kunden stellt Kenngott-Treppen sicher, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erfüllt werden. Die zahlreichen Auszeichnungen sind ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft, die in jede einzelne Treppe einfließen.« Kenngott-Treppen strebe auch in Zukunft danach, seinen Kunden stets die besten Produkte und Lösungen anzubieten, und bedanke sich bei seinen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen, das diese Auszeichnung ermöglicht hat.