Klima Arena Sinsheim - neues Bistro und Events für 2022

Der Start war nicht leicht für die Klima Arena: Im Oktober 2019 eröffnet, musste sie keine fünf Monate später wieder schließen. »Wir sind in dieser Zeit als Team stark zusammengewachsen,« betont Dr. Bernd Welz, Vorstandschef der Klimastiftung für Bürger: »Wir blicken voller Zuversicht in dieses Jahr – das erste, in dem wir voraussichtlich alle zwölf Monate geöffnet sein können.« 2022 sei daher ein Neustart für das gesamte Team.

Insgesamt zieht Welz, eine positive Bilanz. So sei die mehrmonatige Zwangspause etwa genutzt worden, um neue digitale Angebote zur Verfügung zu stellen und bestehende Ausstellungen zu ergänzen. Im Mai vergangenen Jahres wurde beispielsweise ein neuartiger CO2-Fußabdruckrechner in die Ausstellung integriert, der auch auf der Website der Klima Arena zu finden ist. Auch das neue Multi-Media-Kino, das seine Besucher auf eine virtuelle Reise in die Zukunft schickt, wurde vergangenes Jahr eröffnet. Stolz ist Welz auch auf das deutlich vergrößerte Online-Angebot, das quasi als »Notlösung« während der Corona-Pause deutlich erweitert wurde: Die Abonnenten-Zahl unseres Youtube-Kanals ‚klima:neutral‘ ist stark gestiegen: Ende 2021 waren es 13.000, aktuell etwa 15.000«, berichtet Welz. Ende März hat in der Klima Arena das neue Bistro eröffnet, das vegetarische und vegane Gerichte aus möglichst regionaler und saisonaler Produktion anbietet.

Den Startschuss für das Veranstaltungsangebot 2022 macht der Tag der offenen Tür am 10. April: Bei freiem Eintritt können die Besucher Blicke hinter die Kulissen der Klima-Arena werfen, und Sinsheims OB Jörg Albrecht wird das Klimaschutz-Konzept der Stadt vorstellen.

Am 10. Mai wird beim Teachers-Day ein Workshop-Programm für Schulklassen geben, in dem das Thema »gemeinsam nachhaltig Handeln« im Fokus steht.

Welz und das Team der Klima-Arena möchten möglichst viele Menschen aus den unterschiedlichsten Zielgruppen erreichen, um auf die massiven Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Beliebt sei die Einrichtung besonders Familien, aber auch viele Schüler und ihre Lehrkräfte gehören zu den Besuchern. Eine wachsende Gruppe seien zudem Vereine und Unternehmen, denn auch dort komme der Klimaschutz immer stärker bei der breiten Masse an.

Die Klima-Arena verfolge immer den Anspruch, die Besucher zur Hinterfragung des eigenen Handelns zu veranlassen und vielleicht auch die eigenen Lebensgewohnheiten im Hinblick auf eine nachhaltige Lebensweise zu ändern. »Diese Einrichtung ist einmalig in ganz Süddeutschland«, so Welz.