Küchen Galerie Mosbach – Die perfekte Küchenplanung

Wie in jedem Jahr bringen die Hersteller neue und optimierte Highlights auf den Markt. Aus diesem Anlass wird bei der Küchen Galerie umgebaut, sodass die Ausstellung erneuert werden kann. Für die Kunden heißt das, dass sie sich auch weiterhin auf einen Nachlass von bis zu 50 % auf die aktuellen Ausstellungsküchen freuen dürfen.

Natürlich können auch bereits fertige Ausstellungsküchen auf den einzelnen Kunden und seinen Wunsch noch angepasst werden. Über die individuellen und vielfältigen Möglichkeiten informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küchen Galerie sehr gerne in einem persönlich vereinbarten Beratungsgespräch. Dieses kann gerne nach dem Lockdown oder per Telefonie während des Lockdowns stattfinden. Hier hat das Team der Küchen Galerie auch unter den schwierigen Lockdown-Bedingungen bisher immer eine gute Lösung gefunden und konnte in der schwierigen Zeit dem ein oder anderen Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Bei den Abverkaufsküchen sind die E-Geräte selbstverständlich inklusive. Denn was wäre eine neue Küche ohne den passenden Herd, ohne Spülmaschine oder gar ohne ein Induktionskochfeld. Hier findet jeder seine Traumküche im passenden Stil, ob im aktuellen Abverkauf oder während einer Neuplanung.

Die beiden Geschäftsführer Marco Gundel und Michael Schmidt mit den Kolleginnen Theresa Rohrbach und Charlotte Gundel sowie dem ebenfalls tatkräftig zur Seite stehenden Monteur Jan Haffner bilden das junge und dynamische Team und sind hierbei die richtigen Ansprechpartner mit viel Erfahrung, Know-How und Freude an der Arbeit.

Die Auswahl in der Küchen Galerie ist groß. So sind besonders die Details bei der Anschaffung einer neuen Küche wichtig. Dunstabzugshaube oder ein Muldenlüfter? Die Arbeitsplatte aus Granit, Beton oder eine aus Holz? Den klassischen Gas- oder Elektroherd oder doch eher ein moderner Induktionsherd? »Bei solchen Fragen ist die kompetente Beratung einfach unerlässlich«, weiß Marco Gundel. »Die Angebotsvielfalt wurde in den letzten Jahren immer größer. Von verschiedenen Materialien, den Gerätetypen bis hin zu den einzelnen Küchenmöbeln steht den Kunden eine riesige Angebotspalette zur Verfügung.« Ein Trend, der allerdings weiter anhält, ist laut der Küchen-Profis der Wunsch nach der eigenen, individuellen Küche. Ist eine Küche nicht das Herzstück des Hauses und soll sie, so Michael Schmidt, nicht die eigene Persönlichkeit ausdrücken? Hier wird sich getroffen, gelebt und gemeinsam gegessen. »Wir wollen den Menschen in der Region helfen, einen Raum zu schaffen, in dem sie sich rundum wohlfühlen«, so Marco Gundel.

Für die passende Auswahl sorgen 27 Musterküchen auf 600 Quadratmetern sowie die langjährige Erfahrung in der Küchenbranche, die die beiden Gründer Marco Gundel und Michael Schmidt mitbringen. Michael Schmidt übernimmt beim Mosbacher Küchenstudio die handwerkliche Leitung. Er ist seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Küchenmontage tätig. Die jahrelange Erfahrung die Frau Rohrbach in der Küchenplanung, im kreativen Bereich sowie auch menschlich mit bringt, stärkt das Team besonders. Ihre Kunden wissen sie immer zu schätzen und kommen auch gerne zur Erweiterung oder sogar für eine zweite Küche zu ihr zurück. Herr Gundel hat ebenfalls bereits viele Jahre mit der Planung und perfekten Umsetzung Ihrer Wünsche verbracht und tut dies auch heute noch gerne mit Leib und Seele. »Damit sind wir ein ideales Team«, sagt Marco Gundel. »Michael bringt das Know-how mit, auch schwierigste Einbausituationen meistern zu können, und ich habe den kaufmännischen Hintergrund.«

Seit zweieinhalb Jahren besteht nun das Küchenstudio in der Pfalzgraf-Otto-Straße, mitten im Herzen von Mosbach. Sechs Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Geschäft schnell, reibungslos und mit einer Prise Spaß und Herzlichkeit läuft.

Küchen Galerie Mosbach

Pfalzgraf-Otto-Str. 42, 74821 Mosbach

Fon: 06261-8994715

info@kueche-mosbach.de, www.kueche-mosbach.de