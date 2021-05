Küchen Galerie Mosbach: Die Krise gemeinsam meistern

Nach einem Jahr Pandemie haben immer mehr Menschen keine Lust mehr auf die gestellten Vorsichtsmaßnahmen. Aber: Die Infektionszahlen steigen europaweit wieder an und es ist völlig unklar, wie dieses Jahr weiter verlaufen wird. Über die »­Corona-Müdigkeit« und wie man damit umgehen kann, berichten die Geschäftsführer und das Team der Küchen Galerie Mosbach.

»Wir können mit Sicherheit sagen, dass jedes Unternehmen, jeder einzelne Bürger sein Päckchen in der Corona-Krise zu tragen hat und damit vielleicht noch täglich kämpft. Dennoch seien wir mal ehrlich, das Feierabendbier mit den Freunden am See oder das Wochenende in witziger Grillrunde ist etwas, das viel mehr fehlt – gerade aktuell bei dem schönen Frühlingswetter. Natürlich machen wir alle Abstriche, denn ändern lässt sich das vorerst nicht«, so die Küchen Galerie Mosbach.

Das Team betont: »Die Coronakrise zu managen, ist eine Herausforderung. Wir alle sprechen täglich über die Ansteckungsraten und blicken zitternd auf das Gesundheitssystem. Wir vergleichen in einem Zug auch die Entwicklung der Wirtschaftszahlen. Der Virus stellt die Systemfrage. Etwas anderes jedoch kommt in der Causa zu kurz. Die psychologischen Auswirkungen auf viele Menschen, die immer funktioniert haben und sich jetzt plötzlich nutzlos vorkommen. Freud sagte einmal: „In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und Wert seines Lebens bezweifelt, ist er krank.“ Für viele Menschen liegt der Sinn in ihrer Arbeit. Die Krise, so dämmert es uns hat viele Gesichter.«

Das große Problem, welches die Pandemie schaffe, sei das »nicht- abschalten-können«. Entweder, weil man es gewohnt sei, dass immer alles auf Druck passiert. Am Abend noch eine E-Mail, am Wochenende zwischen Frühstück und Mittag nochmal schnell ein paar Telefonate erledigen, um zu checken, ob alles reibungslos läuft oder weil die Existenzangst in und um einen herum unter der Oberfläche schlummert.

»Viele haben sich über die Jahre so hart entlang des Jobs konditioniert, so dass man mit der neugewonnenen Freizeit jetzt nichts zu nutzen weiß. Wir könnten, so wie wir alle, noch eine ganze Weile hitzig über Vor- und Nachteile der aktuellen Corona-Situation diskutieren. Es gibt sicherlich viele die nun täglich um ihre Existenz kämpfen, wo sich nun auch Job und Privatleben derart stark vermischen, dass man quasi immer auf Puls ist und die Gedanken immer im Job«, so die Küchen Galerie.

Weiterhin heißt es: »Wir sind dankbar, dass nun viele die Zeit nutzen und sich anstatt einem großen Urlaub dazu entscheiden, Küche und Wohnraum zu einer Einheit verschmelzen zu lassen und den Raum mit neuem Leben füllen. Wir wollen oft nicht mehr im stillen Kämmerlein kochen. Die Küche wird zur Wohlfühlzone und ist Zentrum der Kommunikation. Ob bei einem Abend mit Freunden oder im Alltag mit der Familie – wir lieben die Offenheit und die Luftigkeit, die die Küche mit dem Wohnraum verbindet. Materialien, die eine behagliche Umgebung schaffen, Sitzmöbel die zum Verweilen einladen und Geräte die Atmosphäre schaffen. Wir Menschen sind nunmal soziale Wesen, die Gespräche und Treffen mit Mitmenschen brauchen und genießen. So etwas Grundlegendes verlernt man auch nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nach der Krise zwangsläufig so weitermachen werden wie davor.«

Das Küchen Galerie-Team ist überzeugt: »Ob die Coronazeit uns vielleicht in unserem menschlichen Miteinander positiv prägt: Indem wir uns selbst besser kennenlernen, unsere Prioritäten überdenken – und natürlich nicht alles davon wieder vergessen, sobald die Zeiten wieder hektischer werden oder ob wir am Ende in einem Corona-Burnout enden und die persönlichen und seelischen Krisen, die durch Stress, Angst und individuelle Überforderung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstehen, nicht mehr los werden, bleibt abzuwarten.«

Die Küchen Galerie Mosbach hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, den Kunden persönlich zu danken, die sie in der Corona-Krise mit einem Küchenkauf, einer neuen Arbeitsplatte oder auch neuen Elektrogeräten unterstützt haben und sich dabei ebenfalls an alle von der Bundesregierung gestellten Regeln gehalten haben, indem sie die Küche mit dem Team online per Video-Chat geplant haben. Nur so konnte die Küchen Galerie die Krise bisher mit Auf und Ab´s durchstehen: »Allein der Kampfgeist und die unterstützenden Kunden haben uns hier her gebracht.«

