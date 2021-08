Kulturprogramm und Brasserie – Alte Mälzerei Mosbach

Die Alte Mälzerei hat in Mosbach Tradition als Restaurant und Veranstaltungsort. Seit Januar hat sie mit Ron Max Courdouan einen neuen Geschäftsführer, der das Konzept grundlegend verändert hat. Geboten werden eine neue Brasserie mit gehobener Küche sowie zahlreiche Events der Spitzenklasse.

»Ich kam mit einer Vision nach Mosbach, mit einem Konzept im Kopf.« So äußerte sich der neue Geschäftsführer der Alten Mälzerei Ron Max Courdouan bei der Eröffnungsfeier der Brasserie Ende Juli. Mit dem Koch Simon Seidel an seiner Seite ergänzt er die bisher angebotene Hausmannskost um eine vielseitige gehobenen Küche. Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann gratulierte dem neuen Geschäftsführer und seinem Team zur Eröffnung und zeigte sich erfreut über die Möglichkeit, das Konzept vor Ort kennenlernen zu dürfen.

Das Neue Lokal bezeichnet sich als »Brasserie« – ein aus der französischen Gastronomie-Kultur entlehnter Begriff, der in wörtlicher Übersetzung Brauerei bedeutet. Eine passende Bezeichnung: schließlich diente das im Jahr 1908 von der Privatbrauerei Hübner am Stadtrand von Mosbach errichtete Backsteingebäude bis in die 1960er Jahre der Bierproduktion. Das gesamte Restaurant bietet nun Platz für 120 Personen. Bei schönem Wetter können zusätzlich 70 Gäste auf der überdachten Terrasse platznehmen. Eine saisonal wechselnde Speisekarte überrascht regelmäßig mit neuen Kreationen vom »hors d‘oevre« oder »amuse bouche« bis hin zum Mehr-Gänge-Menü.

Aber nicht nur für den Gaumen, auch für die Augen und die Ohren bietet die »neue« Alte Mälzerei. Courdouan hat bereits eine Vielzahl an Musik- Comedy- und Kulturveranstaltungen geplant. »Wir wollen ein bisschen große Bühne nach Mosbach holen«, äußerte sich Courdouan. Am 12. September beispielsweise wird »Dolce Vita« versprüht: Bei der Italienischen Nacht sind die drei renommierten Tenöre Gustavo Quaresma, Manolito Mario Franz und Aaron Cawley zu hören, die das Beste aus der Welt der Italienischen Oper auf die Bühne bringen.

Heiter geht es am 17. September mit dem bekannten Comedian Johann König und seinem Programm »Jubel, Trubel, Heiserkeit« zu. Wenn König die Bühne der Mälzerei mit seinem Soloprogramm betritt, sind beste Unterhaltung und Lachmuskelkater vorprogrammiert. Am 18. September geht es direkt weiter mit der großen Broadway Musical Gala: Rainer Roos führt durch die Welt der großen Musicals. Zusammen mit vier renommierten Musical-Stars erlebt das Publikum die größten Hits aus Tanz der Vampire, Rebecca, Elisabeth, Les Miserable, Mama Mia und vielen mehr.

Alte Mälzerei, Alte Bergsteige 7

74821 Mosbach, Fon: 06261/92920, www.maelzerei.de

Programm im September