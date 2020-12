Mosbacher Stadterlebnis 2020 – Adventszauber mit vielen Attraktionen vom 27. November bis 6. Januar

Weihnachten 2020 in den Innenstädten ist in Corona-Zeiten anders als gewohnt. Auch ohne Weihnachtsmarkt adventliche Stimmung verbreiten, gleichzeitig Enge und Gedränge vermeiden und trotzdem einen Besuch der Mosbacher Innenstadt und den Weihnachtseinkauf im örtlichen Einzelhandel so erlebnisreich wie möglich zu gestalten, sind die Herausforderung und das Ziel der Aktion »Mosbacher Stadterlebnis 2020 – Adventszauber«, die zum 1. Advent startet.

Der Adventszauber in Mosbach besteht aus vielen Elementen, die jedes für sich attraktiv sind und einzelne Besuchergruppen ansprechen, insbesondere auch Familien. Besondere Anziehungskraft werden sicherlich die prächtig illuminierten und sternengeschmückten 24 Häuserfassaden in den Einkaufsstraßen, initiiert und finanziert durch den Verkehrsverein Mosbach und realisiert durch die Firma Live Art, zusammen mit der außergewöhnlichen städtischen Weihnachtsbeleuchtung ausüben. Gemeinsam mit den vielen weiteren Attraktionen der Aktion laden sie zur Entdeckungsreise durch die Straßen und Gassen der Altstadt ein und schaffen ein zauberhaftes Stadterlebnis im Advent.

Anzuschauen und zu bestaunen gibt es dabei vieles. Der Adventsweg 2020 »Gott auf Wohnungssuche«, eine liebevoll gestaltete Ausstellung in elf Schaufenstern mit biblischen Erzählfiguren nimmt die Betrachter mit durch die Weihnachtsgeschichte. Verantwortlich dafür zeichnet das Ökumenische Figurenteam Mosbach. Animierte Kurzfilme der Filmakademie Baden-Württemberg flimmern über die Bildschirme in zahlreichen Schaufenstern. Die Filme eignen sich besonders auch für Kinder und Familien. Eine Adventskalender-Verlosung durch die Werbegemeinschaft mosbach:aktiv, ebenfalls über diese Bildschirme, ist dabei das Tüpfelchen auf dem »i«.

Verschiedene Geschäfte in der Innenstadt eröffnen darüber hinaus Kunsthandwerkern in ihren Räumen und Schaufenstern unter dem Motto »Kunsthandwerk im Laden« die Möglichkeit, dort auszustellen und zu verkaufen. Vielleicht findet sich ja auch hier das besondere Geschenk für die Liebsten.

Damit sich auch 2020 Plätzchenduft in Mosbach verbreiten kann, präsentieren die in der Stadt verteilten Stelen in der Adventszeit Bilder und Rezepte von 24 verlockenden Plätzchen- und Kuchen-Kreationen zum Nachbacken. Zustande kommt dieses Angebot durch die Unterstützung von Kletti’s Genussboutique.

Dies alles soll in Mosbach über die gesamte Adventszeit, besonders aber an den Adventssamstagen 12. und 19. Dezember die richtige Stimmung und Atmosphäre für den Weihnachtseinkauf schaffen, denn an diesen beiden Tagen, an die sich zwei lange Einkaufsnächte bis 22 Uhr anschließen, kann er sich für alle Kunden auch zeitlich entzerrt und damit entspannt und ohne Gedränge gestalten. Das Bonbon dazu liefert die Stadt Mosbach, durch die Finanzierung von kostenlosem Parken in der Innenstadt. Auch die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus, Bahn und Ruftaxi - in Mosbach ist an diesen Tagen ganztägig kostenlos möglich.

Motor für die Realisierung des Adventszaubers mit den zahlreichen genannten Kooperationspartnern ist das Citymanagement der Stadt Mosbach. Ausführliche Infos zur gesamten Aktion gibt es unter www.mosbach.de/Adventszauber, sowie über einen Info-Flyer, der bei der Tourist Info und in den Geschäften der Stadt ausliegt oder heruntergeladen werden kann. Für den Adventsweg ist darüber hinaus ein separater Flyer erschienen, der ebenfalls überall dort zu finden ist.