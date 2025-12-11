MPDV spendet an das Deutsche Rote Kreuz, um Rettungswagen zu finanzieren

Der Mosbacher Fertigungs-IT-Spezialist MPDV hat die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen mit einer Spende in Höhe von 45.000 Euro bedacht. Diese Summe diente der vollständigen Ausstattung eines generalüberholten Einsatzleitfahrzeugs mit moderner Software und Kommunikationstechnik. Der Betrag wurde zu gleichen Teilen an die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen überwiesen.

Die notwendige Investition in das Spezial-Equipment war dank dieser gezielten Unternehmensspende realisierbar. Damit kann die wichtige Arbeit des Rettungsdienstes in der Region Mosbach und Buchen weiterhin auf dem technisch neuesten Stand durchgeführt werden.

"Als Technologieunternehmen wissen wir, wie entscheidend moderne Ausrüstung im Ernstfall ist. Dieses hochmoderne Einsatzfahrzeug ist unsere Art zu sagen: Die Helfer vor Ort verdienen die bestmögliche Technik, um in Notfällen schnell und effektiv Leben zu retten. Es ist eine Investition in die Sicherheit unserer gesamten Region“, erklärt Nathalie Kletti, die sich als Beisitzerin im Präsidium des DRK-Kreisverbands Mosbach engagiert.

„Die finanzielle Unterstützung von MPDV für die Ausstattung unseres Einsatzleitwagens ist ein bedeutender Schritt, um die schnelle und optimale Versorgung der Bevölkerung auch weiterhin auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Dieses Engagement ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie unverzichtbar verlässliche Partner wie MPDV und Solidarität in unserer Gesellschaft sind", erklärt DRK-Präsident Gerhard Lauth.

Ende November fand am MPDV Hauptsitz in Mosbach die offizielle Scheckübergabe der Spendensumme statt.