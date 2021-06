Neckar-Odenwald-Kreis – Übersicht über die aktuellen Maßnahmen

Die niedrige Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis ermöglichte in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an Lockerungen, die oft im engen Takt in Kraft traten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Unklarheiten auftraten, welche Regelungen tatsächlich Anwendung finden. Um hier eine schnelle Orientierung zu geben, stellt das Landratsamt ab sofort eine Übersicht zur Verfügung, in der die wesentlichen Punkte dargestellt sind. Diese Übersicht ist direkt auf der Homepage des Landratsamts bei den Corona-Informationen unter dem Menüpunkt „Das gilt aktuell im Neckar-Odenwald-Kreis“ abrufbar.

Die Übersicht deckt wesentliche Lebensbereiche ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit ab und wird fortlaufend aktualisiert. Für tiefergehende Details sind entsprechende Links angeführt. Unabhängig davon gilt aber weiterhin die Bitte des Landratsamts, dass alle betroffenen Einrichtungen sich über die Bedingungen für die eigene Branche genau informieren und diese an Kunden, Besucher und Teilnehmer von Angeboten kommunizieren.