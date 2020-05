Neue Professorin an der DHBW CAS

Als neue Professorin der DHBW CAS beschäftigt sich Monika Gonser mit gesellschaftlichen Fragen. Die Leiterin der ISoG verantwortet u.a. ein Programm, das ab diesem Sommer die Zusammenarbeit zwischen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft reflektiert.

Berufung zur Professur an der DHBW CAS

privat Prof. Dr. Monika Gonser ist seit 1. April 2020 neue Leiterin der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg

Monika Gonser wurde am 1. April 2020 auf die Professur für intersektorale Studien berufen und wechselt daher von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg an das DHBW CAS. Das DHBW CAS steht als Center for advanced Studies und bündelt Masterstudiengänge bestehend aus Wirtschaft, Technik und Sozialwesen, die zuvor an der DHBW angeboten wurden. Dort ist sie Leiterin der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW). Gonser hat sich seit ihrem Studium an der Universität Nürnberg-Erlangen mit gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigt. 2012 folgte eine Promovierung zu „Rahmenbedingungen und Praxis betrieblicher Arbeitsbeziehungen in Estland, Lettland und Litauen – eine empirische Analyse“. Sie betreute einige Projekte, bevor sie dann 2014 an der PH Heidelberg u.a. eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Zwischenzeitlich unternahm sie Forschungsreisen, hielt sich in Russland auf und hatte eine Gastprofessur in Indien. Seit ihrem Studium hat sie sehr viele Erfahrungen in ihrem Forschungsgebiet gesammelt.

Stärkung der Kommunikation und Zusammenarbeit als Ziel

Ihre Aufgaben betreffen die Funktion und Zusammenbringung unterschiedlicher Welten. "Mich hat schon immer interessiert, wie unterschiedliche gesellschaftliche Welten funktionieren und wie man sie zusammenbringen kann,“ beschreibt Monika Gonser ihre Begeisterung für ihre Aufgaben. Zudem arbeitet sie schon viele Jahre an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis und beschäftigt sich dabei vor allem mit Transfer sowie einer notwendigen gemeinsamen Verständigung. „Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zur Übersetzerin abgeschlossen. Vielleicht kommt daher meine Leidenschaft für Übersetzungs- und Vermittlungsaufgaben. Und diese sind zwischen gesellschaftlichen Feldern und Akteuren oft genauso notwendig wie zwischen Fremdsprachen,“ fasst Gonser ihre Motivation zusammen.

Das Ziel der neu berufenen Professorin ist, dass in Zukunftsprojekten die Vorgehensweisen von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gegenseitig besser verstanden, kombiniert und weiterentwickelt werden können.

Austausch über Zusammenarbeit verschiedener Sektoren

Als Reflexions- und Kooperationsarbeit wird in einer Online-Veranstaltung am 28. Mai die Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren in der Corona-Krise beleuchtet. Interessierte werden zum Austausch eingeladen. Das Executive Programme Intersectoral Governance bietet eine längerfristige und intensivere Weiterbildung von Akteuren. Diese wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Anmeldungen sind noch bis Sommer möglich.