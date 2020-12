Politischer Jahresrückblick: Mosbachs OB Michael Jann

Der Odenwald und der Kraichgau waren 2020 vor große Herausforderungen gestellt. Im Gespräch mit MORITZ-Redakteur Riccardo Terrasi blicket der Oberbürgemeister von Mosbach, Michael Jann, auf ein bewegtes Jahr zürück.

2020 war ein in vieler Hinsicht außergewöhnliches Jahr. Wie blicken Sie darauf zurück?

Auf das zurückliegende Jahr blicke ich mit gemischten Gefühlen zurück. Aber neben all den schlimmen und teils tragischen Ereignissen durften wir auch sehr hoffnungsstimmende Momente erleben.

Hatten Sie vor Corona Vorstellungen davon gehabt, wie das Jahr aussehen würde?

Ich denke nicht, dass sich irgendjemand - abgesehen vielleicht von einzelnen Epidemiologen - im Februar/März dieses weltweite Ausmaß hätte ausmalen können.

Wie haben Sie die ersten Wochen der Corona-Pandemie wahrgenommen?

Als sehr bedrückend, denn anfangs wusste man noch gar nicht, mit welchem "Feind" man es zu tun hat. Als Verwaltung, aber auch als Privatperson standen wir vor einer Vielzahl an offenen Fragen, zu der niemand eine Antwort hatte.

Was waren in diesem Jahr für Sie die größten Herausforderungen?

Die oftmals "über Nacht" gefassten Beschlüssen aus Berlin und Stuttgart vor Ort umzusetzen. Das hat uns und alle Betroffenen wie Schulen, Vereine oder Gewerbe oftmals so manchen Schweißtropfen gekostet.

Gab es auch positive Aspekte, die Sie 2020 überrascht haben?

Ganz klar der unglaubliche Zusammenhalt der Menschen hier vor Ort. Die Welle der Hilfsbereitschaft und das Engagement Einzelner hat mich zutiefst beeindruckt und berührt.

Was waren Themen abseits von Corona, die Sie 2020 beschäftigt haben?

Da gab es schon so einige, das normale Verwaltungsgeschäft geht ja weiter. Ohne andere Themen in den Hintergrund rücken zu wollen seien exemplarisch der mit viel ehrenamtlichen Engagement neu hergestellte Spielplatz im Stadtpark, die neuen Mitfahrbänke in den Ortsteilen, unsere Bauprojekte an Kindergärten und Schulen, der Glasfaserausbau im Landkreis sowie Entwicklungen im örtlichen Gewerbe wie die Ansiedlung von Interroll im TECHNO oder auch die Planungen für die DHBW genannt. Aber auch die Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie prägte bedauerlicherweise das Jahr 2020.

Wo steht Mosbach jetzt am Ende des Jahres in Ihren Augen?

Nachdem wir vergangene Woche gerade unseren Haushalt 2021 verabschiedetet haben, wissen wir, dass es aus finanzieller Sicht alles andere als rosig aussieht. Aber wir lassen uns nicht bange machen und gehen mit Optimismus und Tatendrang ins neue Jahr - auch wenn einige Vorhaben zeitlich nach hinten verschoben werden müssen.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Stadt im kommenden Jahr?

Natürlich hoffen wir alle auf eine Normalisierung, insbesondere wenn die Impfung im ehemaligen KIZ Obertorzentrum voranschreiten.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2021?

Eine möglichst rasche Normalisierung der Lage, und daß wir alle gut und gesund durch das neue Jahr kommen.