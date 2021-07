Sport, Comedy, Musik und Theater – Mosbach: Stadtradeln und mehr

Mosbach bietet von Juli bis September wieder ein vielfältiges Kulturprogramm: Beim Mosbacher Raderlebnis werden historische, bunte und neue Zweiräder in den Fokus gerückt. Und auch beim »Mosbacher Sommer« gibt es in diesem Jahr wieder viele interessante Comedy-, Musik- und Theaterevents.

Zur Eröffnung vom »Mosbacher Raderlebnis« am 24. Juni begrüßte Oberbürgermeister Michael Jann vor dem Rathaus am Marktplatz. Noch bis zum 24. August lassen sich Fahrräder in allen Facetten und alles, was zum Radfahren dazugehört, in der Fachwerkstadt erkunden und erleben.

Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv, dem Sportbeauftragten Philipp Parzer und vielen weiteren Beteiligten haben Cornelia Schulz und ihre Kolleg*innen von der Stadt Mosbach hierzu eine Sommeraktion auf den Weg gebracht, die aus mehreren Teilen besteht. Dazu zählen 15 in Blau, Rot, Gelb und Orange lackierte und zum Teil mit Blumen geschmückte Fahrräder als besonderer Blickfang. Den Fundrädern, die bei der Versteigerung nicht verkauft wurden, wird somit neues Leben eingehaucht. Aufbereitet und in bunte Farben gehüllt wurden die Räder ehrenamtlich von der Autolackiererei Müller mit Inhaberin Nicole Müller-Stapf. Dieses Sponsoring wird erweitert durch die Bereitschaft der drei Mosbacher Blumenläden und der Gärtnerei Arbeiter, diese Hingucker mit Blumenschmuck noch weiter zu verschönern. Ein besonderes Highlight sind die in einer Schaufensterausstellung gezeigten Exponate des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums Neckarsulm aus der Zeit von 1850 bis 1950.

Der aktive Part des Raderlebnisses ist die Aktion »STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima«, für die OB Jann und Sportbeauftragter Philipp Parzer um eine zahlreiche Beteiligung warben. Ziel ist es, möglichst viele Radkilometer zu sammeln und damit gleichzeitig ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Anmeldungen zu dem dreiwöchigen Wettbewerb sind weiterhin unter www.stadtradeln.de/mosbach möglich.

Kulturelle Highlights stehen wieder beim »Mosbacher Sommer« auf dem Programm. Den Startschuss gibt am Samstag, den 17. Juli, »Corona Social Club«, eine Band aus Musikern der Region um den Auerbacher Drummer Rainer Dettling. Das Publikum darf sich beim 35. »Mosbacher Sommer« wieder auf viele weitere Open-Air-Events freuen, die fast alle im Großen Elzpark stattfinden. Vom 11. bis 22. August gibt es dort auch ein Open-Air-Kino mit einer 70-Quadratmeter Riesenleinwand.

www.stadtradeln.de/mosbach

www.mosbach.de

Mosbacher Sommer: Veranstaltungen im Juli

Sa. 17. Juli, 20 Uhr: Konzert Corona Social Club, Großer Elzpark

Di. 20. Juli, 20 Uhr: Kabarett mit Christian Springer, Großer Elzpark

So. 25. Juli, 11 Uhr: Ausstellungseröffnung Thomas Hildenbrand, Altes Schlachthaus

So. 25. Juli, 15 Uhr: Konzert Trio Imperial, Großer Elzpark

Di. 27. Juli, 17 Uhr: Theater: Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe, Großer Elzpark

Di. 27. Juli, 20.30 Uhr: Theater: Amphitryon von Molière, Großer Elzpark

Fr. 30. Juli, 20 Uhr: Musik-Comedy mit Dr. Pop, Großer Elzpark