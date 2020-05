Technik Museen Sinsheim Speyer: Restaurants und Hotels wieder geöffnet

Sinsheim/Speyer. Die Technik Museen Sinsheim Speyer haben seit wenigen Wochen wieder geöffnet, pünktlich zu Pfingsten dürfen auch die museumseigenen Hotels und Restaurants nachziehen.

In den beiden Museen können Besucher die Geschichte der Technik in einer einzigartigen Form erleben. Auf über 200.000 m2 Ausstellungsfläche jagt eine Sensation die nächste: prachtvolle Oldtimer und Rennwagen, beeindruckende Rekordfahrzeuge, majestätische Flugzeuge und Überschalljets, PS-starke Motorräder, Formel-1 Legenden, gigantische Lokomotiven, Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt inklusive einem original russischen Raumgleiter, ein gewaltiges U-Boot und Seenotkreuzer und vieles mehr.

Durch die kinderfreundliche Gestaltung, die Vielfalt der gezeigten Ausstellungsstücke und dem Autokino in Speyer, mit wöchentlich wechselndem Programm und besonderen Showeinlagen, ist ein Besuch der Museen nicht nur für Technik-Fans interessant, sondern ein Erlebnis für die ganze Familie. Während die Erwachsenen in Erinnerungen schwelgen, wird der Nachwuchs für ein paar Stunden zum Kapitän, Piloten oder Astronauten. Die Sonderausstellung „Mythos Alfa Romeo“ in Sinsheim wird bis Anfang Januar 2021 verlängert.

Die Highlights, wie die Überschallflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 in Sinsheim sowie die Boeing 747 in Speyer, sind von den Folgen der Witterung befreit, die Grünanlagen und Spielplätze wieder begehbar, die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel angebrachten Plexiglasscheiben als Spuckschutz, ein Führungskonzept durch die Ausstellungen und Reinigungsintervalle sind gewährleistet.