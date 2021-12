Umweltprojekt: Tierschutz in Nicaragua

Daniela Berg aus Waldkatzenbach bei Eberbach kämpft für den Naturschutz in Nicaragua. Ihr Umweltprojekt ­Memanta bietet einen Platz für Freiwillige, die sich für den Umweltschutz und die Rettung der Schildkröten engagieren können.

Was kann man sich unter Memanta genau vorstellen?

Memanta ist ein kleines Projekt, das sich dem Umweltschutz und Ökotourismus auf lokaler Ebene widmet. Wir besitzen ein rund 3,5 Hektar grosses Grundstück auf einer Halbinsel namens Venecia, eingebettet zwischen den Mangroven und dem Pazifischen Ozean. Wir kümmern uns in erster Linie um den Schutz der Meeresschildkröten, deren Nester seit vielen Jahrzehnten heftigst geplündert werden. Zudem liegen uns der Walderhalt, das Müll- und Abwassermanagement sowie eine allgemein nachhaltige Lebensweise am Herzen.

Wie kam es damals zu der Gründung?

Ich hatte schon viele Jahre lang als Freiwillige in verschiedenen Urwald- und Meeresschildkrötenprojekten gearbeitet und den Traum, eines Tages mein eigenes Projekt aufzubauen - um natürlich alles besser zu machen. Nur fehlte mir dazu die richtige Person, der richtige Ort und das nötige Geld. Dann habe ich meinen Partner Melvin 2015 in Costa Rica kennengelernt, und die Vision nahm konkrete Formen an. Wir sind in sein Heimatland Nicaragua gezogen und haben die gesamte Küste abgeklappert, um den richtigen Ort auszumachen. Den fanden wir 2 Jahre später in Venecia - wo die Zeit noch still zu stehen scheint und die restliche Welt sooo weit weg ist. Ein kilometerlanger Strand, nahezu ohne Bebauung, hunderte von Schildkrötennester, von denen kein einziges an seinem Ort verbleibt– da mussten wir einfach zupacken! Gleichzeitig wussten wir, dass wir uns auf ein großes Abenteuer begeben.

Was ist das Ziel des Projektes?

Das Ziel von Memanta ist natürlich erst einmal, ein kleines Stückchen Paradies in Venecia zu erhalten - selbst, wenn in einigen Jahrzehnten alles rundherum bebaut und erschlossen ist, soll Memanta immer ein Rückzug für Tiere und Menschen bleiben, wo man noch »die alte, natürliche Welt« bestaunen kann - seltene Bäume, wilde Früchte, interessante Tierchen, und natürlich Schildkröten! Unser Ziel ist es aber auch, gut und glücklich zu leben.

Wie geht es nun für Sie weiter?

Erst einmal wollen wir nächstes Jahr abwarten. Werden viele Freiwillige kommen? Wird es wieder Schwierigkeiten wegen der Pandemie geben? Denn nur, wenn wir helfende Hände und die nötigen Einkünfte haben, können wir uns weiter vergrößern. In Zukunft möchten wir ein paar weitere Unterkünfte bauen sowie weitere Umweltschutzinitiativen und Community-Projekte in unserer Portfolio aufnehmen. Wenn alles gut läuft, wäre es natürlich supertoll, weitere Grundstücke zu erwerben und so unser »Mini-Reservat« zu vergrößern, doch daran ist bei unseren ganzen Kreditschulden eigentlich gar nicht zu denken.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.memanta.org