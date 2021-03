Verbündete finden und-Projekte fördern

40 Jahre Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach – das bedeutet zugleich: 20 Jahre Stiftung »Pro DHBW Mosbach«. Diese zwei Jahrzehnte markieren eine Seite des Hochschullebens, das ohne Förderung durch die Stiftung wohl so nicht möglich gewesen wäre.

Gerhard Lauth, Geschäftsführer der Stiftung Pro DHBW Mosbach

Rund 4,5 Millionen Euro sind insgesamt in die Weiterentwicklung verschiedenster DHBW-Bereiche und auch in die Sicherstellung der engen Zusammenarbeit mit den Unternehmen geflossen.

Gerhard Lauth, Geschäftsführer der gemeinnützigen Stiftung, hat, wenn er auf zwei Jahrzehnte erfolgreichen Hochschulengagements jenseits staatlichen Handelns zurückblickt, die Zukunft gleichwohl im Blick. Die Initiative zur Gründung einer Stiftung ging damals sowohl von Unternehmen als auch der Hochschulleitung aus. »Für uns als Kommune, für mich als Oberbürgermeister war es im Jahr 2000 keine Frage, dass wir das machen, um unsere Hochschule in ihrem Leistungsservice noch einen Tick besser zu machen.«

Lauth folgte im Jahr 2017 Kurt Finkenberger im Amt, der für sein Engagement in der Funktion des Geschäftsführers seit Gründung der Stiftung im selben Jahr als Ehrensenator der DHBW ausgezeichnet wurde. Das Ziel war (und ist), die Zukunftsentwicklung der damaligen Berufsakademie und des dualen Systems zu fördern und den Fachkräfte- und Führungsnachwuchs für die Wirtschaft der Region und darüber hinaus zu sichern. Und zwar auf den Aktionsfeldern der DHBW Mosbach, für die ansonsten keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen würden. Beispielhaft seien an dieser Stelle einige genannt: internationale Programme, Stiftungsprofessuren, Schulprojekte wie die Förderung der MINT-Fächer, Gastfamilienprogramme, Messeteilnahmen, Webentwicklung und Internet-Auftritte, Campus-Gespräche an beiden Standorten, Elektroladesäule am Campus Mosbach, Ausbau eines Alumni-Netzwerks, Förderung von Sportevents und -angeboten.