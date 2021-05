﻿Wiedereröffnung 3.0: Das Technik Museum Sinsheim startet wieder durch

Es ist soweit! Das lange Warten hat ein Ende: Das Technik Museum Sinsheim öffnet am Mittwoch, 19. Mai, endlich wieder seine Türen für Besucher. Die Stille ist nun vorüber - endlich geht es in die langerwartete Jubiläumssaison 2021. Das Museumsrestaurant, der Souvenirshop sowie das dazugehörende 4-Sterne Haus Hotel Sinsheim sind ebenfalls geöffnet – selbstverständlich nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Nach einer erfolgreichen Voranmeldung kann die einzigartige Technik-Sammlung erlebt werden. Direkt auf dem Freigelände des Technik Museum Sinsheim steht, in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang, ein Covid-19 Schnelltestcenter für Besucher, Hotelgäste und alle Bürger zur Verfügung.

Im Fokus der Museumsöffnung steht die brandneue Sonderausstellung »Red Bull World of Racing«. »Es ist uns eine Freude, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist. Dabei ist uns gelungen, die gesamte Brandbreite des Red Bull-Rennsports abzudecken, mit vielen Highlights unter anderem aus der Formel-1, Rallye Dakar oder MotoGP und Motocross. Pünktlich zum Lockdown Ende März konnte die Sonderausstellung mit einem spektakulären Video mit dem Red Bull-Athleten und Dauermitglied des Fördervereins Auto + Technik Museum e. V. Adrian Guggemos eröffnet werden. Wir freuen uns sehr, die Red Bull World of Racing endlich den Besuchern präsentieren zu können«, erklärt Museumspräsident Hermann Layher. Alle Informationen dazu sowie das Eröffnungsvideo sind unter www.technik-museum.de/red-bull zu finden.

Der aufwendig inszenierte Themenbereich gibt auf fast 3.000 m² Einblicke in die actiongeladenen Motorenwelten hinter den zwei roten Bullen. Ob im Motocross oder der Formel-1, in der Wüste oder im Schnee, zu Land, auf dem Wasser oder in der Luft – Red Bull hat Motorsport in seiner DNA. Jährlich kämpfen weltweit hunderte Motorsportathleten in ihren Rennserien um den Sieg. Unzählige Weltmeistertitel wurden dabei bereits gewonnen. Die neue Sonderausstellung »Red Bull World of Racing« kann täglich ab 9 Uhr in der Halle 3 des Technik Museum Sinsheim bestaunt werden. Der Besuch dieser Sonderausstellung ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.

Das Technik Museum Sinsheim ist ab sofort wieder täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen zur Anmeldung und den aktuellen Corona-Maßnahmen gibt es unter technik-museum.de/sinsheim. Wann das Technik Museum Speyer und das IMAX 3D Kino wieder öffnen können, ist derzeit noch unbekannt.