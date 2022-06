21. Galgenberg-Festival in Aalen – Ordentlich Druck am Gaskessel!

Nach dem fulminanten Jubiläum im letzten Jahr bringen die Kulturfreunde im August das 21. Festival in ehrenamtlicher Arbeit auf den Weg! Am 5. Und 6. August 2022 steigt das diesjährige Highlight unter dem Galgenberg. Im bezaubernden Ambiente erwartet alle Besucher*Innen ein liebevolles Festival mit außergewöhnlichen Momenten für Leib, Ohr und Seele! Dieses Jahr – wie es aussieht – endlich wieder ohne coronabedingte Auflagen.

Am Freitag startet das Festival traditionell mit dem legendären »Vereinsorchester«, das sich aus Mitgliedern verschiedener Bands zusammensetzt. Die gut 25 Musikerinnen und Musiker aus den eigenen Reihen der Kulturfreunde werden nach dem Jubiläumsprogramm im letzten Jahr nun für 2022 ein frisches Programm auf die Bühne zaubern – man darf also gespannt sein.

Am 2. Festivaltag – am Samstag – wird es wie immer für Musikfans viel zu entdecken geben. Ein vielfältiges Programm mit grooviger Musik die das Tanzbein erwartungsgemäß nicht ruhen lassen wird.

Lilak aus Ellwangen eröffnet den Reigen. Hinter Lilak verbirgt sich das Multitalent Tim Hunke.

Bereits in jungen Jahren begann er Schlagzeug zu spielen und lernte mit der Zeit auch Gitarre, Klavier, Bass und Saxofon. Zusammen mit seinem Producer Niko Brauchle schreibt er nun seine eigenen Songs, für die sich die beiden von vielen Strömungen inspirieren lassen. In ihrer Musik findet man neben Einflüssen von Hip-Hop auch Pop, Funk und Techno aber auch Bossa-Nova oder Rock. Mittlerweile haben sie zwei EPs, ein Album und eine Livesession veröffentlicht, die ebenfalls auf YouTube zu finden ist. Mit ihrer neunköpfigen Band setzen sie ihre, im eigenen Studio produzierten Songs, gekonnt um und kreieren einen einzigartigen Sound, den es nur live zu hören gibt. Durch ihre Vielfältigkeit sprechen sie ein breites Publikum an und bringen sowohl ihre Fans als auch alle, die sie das erste Mal hören, zum Singen und Tanzen. Ein absoluter Gute-Laune-Garant.

Red Hot‘n Blues aus Heidenheim machen im weitesten Sinne Blues Rock. Aber man ist nicht stur auf einer Schiene unterwegs. Die vier Musiker bedienen sich in allen Schubladen, welche Spaß verheißen. Sie machen, was sie lieben: Das quillt aus jedem Ton, den das Quartett von sich gibt. Das kann man spüren. Die Musiker kennen sich schon seit Ewigkeiten von anderen Projekten und seit Ende 2019 wird dieser Liebe gemeinsam und mit Hingabe Ausdruck verliehen. Red Hot n Blues kokettieren gerne damit, die unbekannteste Bluesband der Welt zu sein. Sie würden das gerne ändern. Und sie freuen sich auf den Galgenberg. Auf Flo Mega. Und natürlich auf das Galgenberg-Publikum.

Flo Mega aus Bremen wird dann als Hauptakt dem Samstag die Krone aufsetzen. Mega steht für den Faktor eine Million. Und Flo Mega für Hip Hop, Soul, Pop und Funk. Für Kunst und Kollaborationen, für Energie und Schweißausbruch.Der Soul-Sänger überzeugt mit leicht rotzigem Klang in der Stimme und seinem sympathischen Tanzstil. Längst gehört der Musiker, dessen Wurzeln im Hip-Hop liegen, zu den angesagtesten Entdeckungen der letzten Jahre. Mit viel Seele auf der Zunge und ausgestattet mit einem außergewöhnlichen Gespür für Texte und Töne, verknüpft Flo Mega seine fließende Lyrik mit dem stilsicheren Sound seiner Soul und Funk Band »The Ruffcats«.

Ausgebildet an der Hochschule für Künste Bremen verarbeitet Flo Mega das, was eben ist: Scheinwerfer und Zwielicht, Glamour und Schmutz. Er hat mit Samy Deluxe gespielt, mit den Fanta 4, mit Gentleman und Teddy Teclebrhan. Er kennt die großen Bühnen und war Gast in Fernsehshows – und trotzdem spielt er vielleicht schon morgen irgendwo im Souterrain in deiner Stadt. Denn alles ist eins, alles ist möglich.

Seit 2007 arbeitet der gebürtige Bremer mit der Berliner Soul- und Funkband Ruffcats zusammen und unterschrieb 2010 einen Plattenvertrag bei Homeground Records von Four Music, kurz darauf erschien die EP »Filmriss«. 2011 veröffentlichte Flo Mega sein Debütalbum »Die wirklich wahren Dinge« und erreichte mit dem Song »Zurück« den zweiten Platz beim Bundesvision Song Contest 2011. Es folgten weitere Auftritte in großen Shows, eine Tour mit den Ruffcats, Features, Experimente und 2014 das zweite Studioalbum »Mann über Bord«.

Und jetzt wird der rote Teppich direkt vor dem Treppenabgang ausgerollt: Eine neue EP mit funky Songs und Beats im Stil der 80er Jahre erscheint – »Kellerparty«. Veröffentlicht vom neu gegründeten Musiklabel von Viva con Agua ist die EP ein Resonanzraum für eine längst vergangene Zeit. Warme Synthesizer, unverkennbare Drumcomputer, die für die 80er-Jahre typische Talkbox und andere charakteristische Retrosounds sind der kompositorische rote Faden. Er reicht zurück in die Jahre, als nach Hip Hop-Jams noch getanzt und gechillt wurde und erinnert an ein Lebensgefühl, das man selbst dann schon vermisst, wenn man es noch hat.

