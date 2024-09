3. Oktober auf Burg Kapfenburg – Deutschland singt & klingt

Am 03. Oktober sind alle herzlich dazu eingeladen, gemeinsam auf Schloss Kapfenburg zu singen. Bereits zum fünften Mal treffen sich dann am Tag der Deutschen Einheit Menschen der Region auf dem Schloss, um gemeinsam an der bundesweiten Aktion „Deutschland singt!“ teilzunehmen. Initiiert wurde die Teilnahme von Kaspar Grimminger, der auch 2024 die musikalische Leitung übernimmt.

Auf dem Programm stehen bekannte Lieder wie "Stand by me", Grönemeyers "Kinder an die Macht", "Mein kleiner grüner Kaktus" "Hevenu Shalom Alechem" oder "Von guten Mächten".

Ob alt, ob jung, ob geübte Sängerin oder passionierter Duschtenor - mitsingen können wirklich alle!

Die Lieder werden einstimmig gesungen, Liederhefte sind am Einlass erhältlich. Außerdem ist musikalische Unterstützung vor Ort. So werden Chöre der Region an der Aktion teilnehmen. Bürgermeisterin Andrea Schnele, Jürgen Ernst, Hedwig Hegele, Maria Heldt und Beate Heldt singen vor und führen mit kurzen Anmoderationen durchs musikalische Programm. Walter Heldt begleitet den Gesang am E-Piano und die Stadtkapelle Lauchheim spielt ebenfalls mit.

Die Hintergründe

Die Initiative „Deutschland singt!“ entstand 2020 anlässlich des 30-jährigen-Jubiläums des Tags der Deutschen Einheit. An über 250 Orten in ganz Deutschland beteiligten sich Tausende an der Aktion.

Das gemeinsame Musizieren soll auch 2024 ein starkes emotionales und hoffnungsvolles Signal senden: Menschen aller Generationen feiern die Demokratie und Freiheit, die Zivilcourage der Friedlichen Revolution und setzen ein Zeichen des Friedens, des Zusammenhalts und der Hoffnung.

Der Ablauf

Einlass ist ab 17.45 Uhr, ab 18.00 Uhr können Teilnehmende am Einsingen teilnehmen. Um 19.00 Uhr beginnt schließlich das gemeinsame Singen.

Im Anschluss serviert der Förderverein Schloss Kapfenburg heiße und kalte Getränke auf Spendenbasis. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen.

Selbstverständlich fällt KEINE Teilnahmegebühr an. Gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro ist am Einlass das Liederheft erhältlich. Es kann auch bereits vorab im Bürgerbüro Lauchheim abgeholt werden. Bitte bringen Sie Ihr Handy oder eine Taschenlampe als Leuchtmittel für eine schöne Atmosphäre mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos unter www.schloss-kapfenburg.de und www.lauchheim.de.

3. Oktober – Deutschland singt & klingt Donnerstag,

Do. 3. Oktober 2024, 19.00 Uhr,

Schloss Kapfenburg, Open Air unterer Schlosshof Einlass ab 17.45 Uhr

Einsingen ab 18.00 Uhr

Offenes Open Air-Singen für den Frieden

www.schloss-kapfenburg.de