Aalens ob Frederick Brütting im Interview – »Viel Neues zu Entdecken«

In unserer Interview-Serie zum Start der Neuen MORITZ-Ausgabe Ostwürttemberg / Göppingen kommt diesen Monat Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting zu Wort. Im Gespräch mit Redakteur Dr. Riccardo Terrasi erzählt er von aktuellen Projekten und Herausforderungen seiner Stadt – und verrät auch Persönliches.

Herr Brütting, Sie haben am 1. Oktober letzten Jahres das Amt als Oberbürgermeister der Stadt Aalen angetreten. Wie blicken Sie auf die vergangenen Monate zurück?

Ich bin nach wie vor sehr dankbar dafür, dass ich diese Stelle antreten durfte und dass mir die Aalenerinnen und Aalener ihr Vertrauen geschenkt haben. Im Rückblick auf die vergangenen Monate darf ich doch sagen, dass wir bereits viel bewegt haben und dass vor allem die Stimmung in der Stadt sehr gut ist. Dies trägt mich in meinem Amt, und ich bin sehr froh mich für diesen Schritt entschieden zu haben.

Was waren die Highlights Ihrer bisherigen Amtszeit?

Ich würde sagen, dass wir schon einige Herausforderungen hatten. Die Corona-Pandemie und die Situation nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben uns natürlich auch herausgefordert. In Aalen mussten sehr kurzfristig 400 Geflüchtete untergebracht werden. Zwischendrin musste Anfang März eine Fliegerbombe entschärft werden, und wir hatten die Evakuierung von über 3000 Personen zu meistern. Aber trotz dieser Herausforderungen haben wir es gut hinbekommen, das städtische Leben wieder anzustoßen. Wir haben eine sehr hohe Frequentierung der Innenstadt, aktuell besonders im Rahmen von »Aalen City blüht«.

Was motiviert Sie in Ihrem Beruf?

Zunächst ganz klar die Stadt selber und die Bürgerinnen und Bürger. Ich bekomme viele positive Rückmeldungen auf die neuen Ideen, die wir eingebracht haben. Und ich spüre, dass eine große Dynamik da ist und dass viele auch selber etwas bewegen wollen, im Kulturbereich, in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Ich habe den Eindruck, dass wir hier in der Region die Stadt mit der größten Dynamik sind. Das sieht man auch an unserer Bevölkerungsentwicklung: Aalen wächst weiter. Und das zeigt, dass es attraktiv ist, hier zu wohnen und zu arbeiten.

Sie haben eben »Aalen City blüht« angesprochen: Diese Aktion findet seit über 20 Jahren statt. Was bedeutet sie für die Stadt?

Der Kern ist nach wie vor, dass wir unserer Innenstadt präsentieren wollen, für Gäste aus dem Umland, aber auch für die Aalenerinnen und Aalener. Wir möchten immer wieder neue und interessante Seiten der Stadt zeigen. Deswegen haben wir die verschiedenen Plätze betont, mit einer schönen Gestaltung von verschiedenen Gärtnereien. Dieses Jahr haben wir die Aktion aber auch unter ein besonderes Motto gestellt, nämlich »abgefahren«. Es geht also um das Radfahren, was wir ja schon beim Stadtradeln im Juli aufgegriffen haben. Wir möchten dazu ermutigen, das Auto vielleicht mal stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen, auch zugunsten des Klimaschutzes.

Auch Sie selbst sind ja leidenschaftlicher Radfahrer.

Genau. Ich bin heut morgen mit dem Rad zur Arbeit gekommen (lacht). Das bietet sich für mich gut als Verkehrsmittel an, da ich mittlerweile ja in Aalen wohne. Außerdem haben wir hier eine so schöne Landschaft und so tolle Möglichkeiten zum Fahrradfahren, insbesondere zum Mountain-Biken, dass man diese Möglichkeiten noch viel mehr nutzen kann.

Welches sind Ihre Lieblingsorte in Aalen?

Ein neuer Lieblingsort ist der Baierstein über Himmlingen. Da kann man toll hochjoggen, man kommt auch mit dem Mountainbike gut hin. Von dort hat man einen wunderbaren Blick – man kann die ganze Ostalb überblicken und sieht, dass Aalen einfach sehr zentral hier in dieser Region liegt und eine wunderschöne Landschaft hat. Den Baierstein habe ich sozusagen neu entdeckt, aber Aalen hat natürlich sehr viele weitere schöne Ecken, wie zum Beispiel Schloss Fachsenfeld. Aalen ist einfach so riesig, dass es hier immer wieder viel Neues zu entdecken gibt – selbst für einen Oberbürgermeister (lacht).

Vor einigen Wochen hat der Bau des Fußgängerstegs vom Hauptbahnhof zum Stadtoval begonnen. Es gab einige Kritik an dem Projekt, unter anderem, weil die Zufahrt zum Bahnhof bis Ende September gesperrt sein wird. Wie stehen Sie selbst zu diesem Bauvorhaben?

Es ist kein Geheimnis, dass ich das Vorhaben kritisch gesehen habe. Allerdings ist der entscheidende Beschluss im September gefasst worden, der Gemeinderat hat das entschieden, und als Oberbürgermeister muss ich die Beschlüsse des Gemeinderats umsetzen – das ist meine Aufgabe. Deswegen werden wir dieses Bauwerk umsetzen und voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb nehmen. Meine Aufgabe ist, diesen Bau möglichst kosteneffizient auszuführen. Wie es im Moment aussieht, werden wir sowohl den aktuellen Kostenplan als auch den Zeitplan einhalten.

Ein weiteres, heiß diskutiertes Thema ist das Projekt »Bildungscampus Braunenberg« in Wasseralfingen. In Ihren Worten: Was entsteht dort gerade?

Wir brauchen dringend mehr Betreuungsplätze für Kinder. Die Nachfrage für die Betreuung von unter Dreijährigen hat stark zugenommen, ebenso wie die Nachfrage nach ganztägiger Betreuung. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren eine Zunahme von Geburten hatten. Ich hatte es am Anfang schon gesagt: Aalen wächst. Das bedeutet für uns aber eine große Herausforderung, mehr Plätze zu schaffen. Deswegen bauen wir grade an vielen Stellen. Wir haben circa zehn Kita-Projekte, die wir grade baulich umsetzen. Beim Bildungscampus Braunenberg entstehen derzeit sechs Kita-Gruppen, mit Platz für über hundert Kinder. Hinzu kommt, dass wir die Kita mit der Grundschule verbunden haben, sodass sich dort gute gemeinsame Möglichkeiten ergeben. Etwa, was die Sporträume angeht, die Mensen oder eben auch die Chance, dass Geschwisterkinder beieinander sind. Dieses Projekt ist also in seiner Konzeption nach wie vor sehr sinnvoll. Deswegen hat der Gemeinderat im Juli auch einstimmig beschlossen, es fortzuführen.

Nach derzeitigem Stand sind die Baukosten des Bildungscampus um 5,8 Millionen Euro höher, als vor einem Jahr veranschlagt. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Wir mussten das Baubudget erhöhen, die Kosten sind deutlich gestiegen. Zum einen, weil wir im Moment Preissteigerungen bei den Rohstoffen haben, zum anderen aber auch, weil die Kosten zu niedrig angesetzt waren. Deswegen haben wir das Baubudget angepasst und einstimmig beschlossen, dass wir es durchführen wollen, weil wir, wie gesagt, ganz dringend diese Kita-Plätze brauchen.

Foto: Stadt Aalen Aalens belebte Innenstadt mit Marktbrunnen und Spionturm

Aalen ist vergangenen Monat der Initiative »Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit« beigetreten. Wird bald in der gesamten Stadt Tempo 30 gelten?

Wir haben beschlossen, dass wir dieser bundesweiten Initiative beitreten, der mittlerweile über 200 Städte angehören. Sie erhebt die Forderung an die Bundesregierung, dass die Kommunen selber entscheiden können, wo sie Tempo 30 einführen. Wir möchten als Stadt gern freier entscheiden, wo wir die Geschwindigkeitsbegrenzung einführen, weil wir das Bedürfnis sehen, zum Beispiel an sehr verkehrsreichen und lauten Straßen, an Wohngebieten. Denn mit der Geschwindigkeitsbegrenzung ist ja auch eine Lärmminderung verbunden, und der CO 2 -Ausstoß verringert sich. Der Beitritt zur Initiative heißt aber nicht, dass wir nun überall in Aalen flächendeckend Tempo 30 einführen wollen. Wo wir diese Option sehen und wo nicht, wird vom Gemeinderat entschieden. Aber im Moment können wir noch gar nicht entscheiden, weil die rechtlichen Grundlagen schlicht fehlen.

Anfang August findet in Aalen wieder das Galgenberg-Festival statt. Was bedeutet das Event für die Stadt?

Das Galgenberg Festival gibt es jetzt seit etwa 20 Jahren. In der Stadt freut man sich sehr darauf, dass es nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet. Und das Event hat eine sehr treue Fangemeinde, es ist ja ehrenamtlich organisiert über den Verein. Ganz viele, die beim Galgenberg-Festival mitmachen, sind sonst auch Kulturträgerinnen und Kulturträger in der Stadt. Viele spielen in einer Band oder organisieren eine eigene Veranstaltungsreihe, sind in anderen Vereinen aktiv. Dadurch wird das Galgenberg-Festival so ein wichtiger Treffpunkt für die Kulturszene in der Region. Und ich finde es toll, dass es etwas Selbstorganisiertes ist. Wir als Stadtverwaltung unterstützen es, aber die Organisation läuft komplett über den Verein. Und diese Eigeninitiative bereichert eine Stadtextrem.

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zur Musik?

Ich bin mit Hiphop aufgewachsen. In Aalen habe ich selber ein Hiphop-Festival organisiert: das Double A Festival. Dafür habe auch den Verein gegründet. Das erste Festival war 2010, und den Verein gibt es bis heute – in diesem Jahr findet das Festival wieder statt, am 17. September. Und ich darf jetzt Schirmherr sein, worüber ich mich natürlich sehr freue.

Wie blicken Sie in die Zukunft? Vor welchen Herausforderungen steht Aalen und worauf freuen Sie sich?

Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Natürlich sind wir in Aalen auch Teil einer globalisierten Welt und die internationalen Verwerfungen beschäftigen uns. Aber ich glaube, dass wir als Stadtgesellschaft so robust und so stark sind, dass wir das ordentlich hinbekommen werden. Auch, weil die Basis der Stadtkultur so stark ist, dass wir gemeinsam die Zukunft organisieren können. Ich bin sehr froh, dabei sein zu dürfen. Nach den ersten Monaten im Amt bin ich noch intensiver mit der Stadt verbunden, und das gibt mir weiteren Schwung. Die ersten Monate waren natürlich auch davon geprägt, sich hier einzuarbeiten. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen freigeschwommen und kann noch mehr eigene Ideen einbringen. Darauf freue ich mich sehr.