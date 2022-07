Baumwipfelpfad Steigerwald – Hoch über dem Blätterdach

Beim Baumwipfelpfad Steigerwald erleben und entdecken die Besucher Kultur und Natur hautnah. Im Rahmen eines Wochenendtrips lässt sich neben den beiden fränkischen Welterbe-Städten Würzburg und Bamberg auch der Baumwipfelpfad Steigerwald nahe der kleinen Gemeinde Markt Ebrach erkunden.

Der Steigerwald ist nach dem Spessart das zweitgrößte Laubwaldgebiet in Bayern und geprägt durch ausgedehnte Buchen- und Eichenwälder. Auf dem Baumwipfelpfad entdecken die Besucher den Wald aus einer ganz neuen Perspektive.

Der 1.150 Meter lange Holzsteg, der sich langsam durch alle Etagen des Waldes schlängelt und in einem 42 Meter hohen Aussichtssturm gipfelt, eröffnet nicht nur optisch völlig neue Perspektiven auf den Wald und seine Bewohner.

Der Steg ist barrierefrei und aus heimischen Hölzern erbaut. Weil er sich so sanft durch alle Etagen der Baumkronen windet, merken die Besucher kaum, wie schnell sie sich auf einer Höhe von bis zu 26 Metern über dem Waldboden befinden. Meist in den Baumkronen verlaufend, bietet der Pfad neue Eindrücke rund um den Lebensraum Wald. Auf über einem Kilometer Länge wird die Fauna und Flora in ihrer natürlichen Umgebung sichtbar. Die Besucher erleben eine ganze Reihe von Perspektivwechseln. Unterwegs treffen sie auf unterschiedliche Informationsangebote zu den Themen Wald und Forstwirtschaft. Vielleicht geben sie – ergänzend zum optischen Perspektivwechsel – auch gedanklich neue Sichtweisen auf den altvertrauten Natur-, Wirtschafts- und Lebensraum Wald.

Etwa auf halber Strecke mündet der Pfad in den sich nach oben öffnenden, kelchförmigen Holzturm. Nach ganzen neun Umrundungen des Turms erreicht man schließlich in 42 Metern Höhe die Aussichtsplattform. Der Rundumblick weit hinein in den Steigerwald ist ein absolutes Highlight. Ein echtes Wow-Erlebnis – diese Perspektive auf den Wald kennt man so noch nicht.

Und wo Wald ist, da dürfen auch Tiere nicht fehlen. Das kleine Rotwildrudel lässt sich aus der Höhe betrachten und über eine Art Röhre mit Futterpäckchen füttern. Nach dem Abstieg ist man im zweiten Wildgehege den Mufflons ganz nah.

Junge Gäste toben sich am Waldspielplatz mit dem Kugelpfad, einer großen Outdoor-Kugelbahn, aus, während die Großen sich am Kiosk mit Kaffee und Leckereien stärken. Die Spielstationen werden laufend um spannende neue Elemente erweitert.

Was macht den Steigerwald so besonders? Wie machen Förster den Wald fit für den Klimawandel? Die Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt es bei einer Führung über den Baumwipfelpfad.

Im Sommer locken zudem spezielle Veranstaltungen nach Ebrach, wie etwa das Pfad-Yoga am 5. August. Mit Blick über den Wald kann man bei Sanften Yoga-Übungen, Meditationen und Wahrnehmungsübungen Körper und Geist freien Lauf lassen.

Am 12. August genießen die Besucher bei der Mondführung den Zauber zwischen Tag und Nacht auf dem Turm des Baumwipfelpfads. Sie erfahren dabei Interessantes aus Wissenschaft und Raumfahrt und Anekdoten und Geschichten rund um unseren ständigen Begleiter.

Baumwipfelpfad Steigerwald, Radstein 2, 96157 Ebrach

Fon: 09553-98980102, Mail: info-baumwipfelpfad@baysf.de

www.baumwipfelpfadsteigerwald.de