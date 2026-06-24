FerienKultur 2026: Ein Sommer voller Erlebnisse, 05. bis 30.07.26

Die FerienKultur 2026 verspricht erneut einen abwechslungsreichen und erlebnisreichen Sommer für die ganze Familie. Mit einem vielfältigen Programm aus Kultur, Musik, Sport, Unterhaltung und Kreativangeboten bietet die Gemeinde Rechberghausen zahlreiche Höhepunkte für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Den Auftakt bildet am 5. Juli der 8. Straßenmalwettbewerb »KreideZeit 2026«. Unter dem Motto »Straßen frei für Kreidekünstler« verwandelt sich die Ortsmitte in eine große Freiluftgalerie. Kinder und Erwachsene, Anfänger und erfahrene Künstler können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und beeindruckende Kunstwerke auf den Asphalt zaubern. Die entstandenen Werke werden von einer Fachjury bewertet und ausgezeichnet. Musikalisch wird es am 23. Juli bei »Jazz im Park«. Der Jazzcircle GP präsentiert gemeinsam mit der Stuttgarter Sängerin Gitte Lindmaier ein Konzert voller Soul-, Pop- und Jazzklassiker. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und einer hochkarätigen Band entsteht ein stimmungsvoller Sommerabend mit Werken von Künstlern wie Michael Jackson, Stevie Wonder oder Marvin Gaye. Sportliche Ambitionen stehen am 25. Juli beim 14. Sommernachtslauf im Mittelpunkt. Auf der Bahntrasse rund um Rechberghausen können Läuferinnen und Läufer ihre Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Die offizielle Eröffnung der FerienKultur erfolgt am 26. Juli mit dem beliebten Familientag in der »Grünen Mitte«. Zahlreiche Mitmachaktionen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das traditionelle Entenrennen, ein Luftballonstart sowie viele weitere Attraktionen sorgen für einen unterhaltsamen Tag für die gesamte Familie. Ein besonderer Höhepunkt folgt am 1. August mit dem 16. Sommernachtsfest. Der festlich illuminierte Landschaftspark bietet die beeindruckende Kulisse für Musikdarbietungen, eine spektakuläre Feuershow und das traditionelle Musikfeuerwerk. Auch Kinder dürfen sich auf ein buntes Programm mit Trampolin, Theater, Bastelaktionen und Kinderschminken freuen. Am 8. und 9. August lädt der Gartenmarkt »Sommer – Blüten – Träume« Gartenliebhaber und Freunde schöner Wohnideen zum Flanieren und Entdecken ein. Zahlreiche Aussteller präsentieren Inspirationen rund um Garten, Dekoration und Lifestyle. Filmfreunde kommen am 15. und 16. August beim Open-Air-Kino auf ihre Kosten. Unter freiem Himmel werden aktuelle Filmhighlights auf einer Großleinwand präsentiert und schaffen echtes Sommerkinoflair. Den Abschluss bildet die 18. Kindertheaterwoche vom 23. bis 30. August. Acht Vorstellungen in sieben Tagen sorgen für beste Unterhaltung bei jungen Theaterfans ab drei Jahren. Das Programm reicht von Musik- und Figurentheater bis hin zu Puppenspielen und bietet spannende Erlebnisse für neugierige Kinder.

FerienKultur 2026 Rechberghausen

So. 5. Juli, ab 9 Uhr: 8. Straßenmalwettbewerb »KreideZeit 2026«, Ortsmitte

Do. 23. Juli, 20 Uhr: Jazz im Park, Landschaftspark Grüne Mitte

Sa. 25. Juli, ab 18 Uhr: 14. Sommernachtslauf, Landschaftspark Grüne Mitte

So. 26. Juli, 11 Uhr: Familientag und Eröffnung der FerienKultur 2026 Landschaftspark Grüne Mitte

Sa. 1. August, 18 Uhr: 16. Sommernachtsfest, Landschaftspark Grüne Mitte

Sa. 8. August & So. 9. August, Sa. ab 9.30 Uhr, So ab 10 Uhr: 16. Gartenmarkt »Sommer – Blüten – Träume«, Landschaftspark Grüne Mitte

Sa. 15. & So. 16.August, 21.30 Uhr: 9. Open-Air-Kino, Landschaftspark Grüne Mitte

So. 23. bis So. 30. August, Vorstellungen täglich um 17 Uhr, 18. Kindertheaterwoche, Haug-Erkinger-Festsaal

Tickets gibt es im im Rathaus Rechberghausen (Zimmer E.12) alle Infos: www.rechberghausen.de www.instagram.com/gemeinde_rechberghausen, www.facebook.com/Gemeinde.Rechberghausen