Heidenheim an der Brenz – Herzlich willkommen!

Ob kulturelle Highlights, populärer Spitzensport oder erlebnisreiche Natur – die Kreisstadt Heidenheim mit ihren knapp 50.000 Einwohnern am nord-östlichen Ende der Schwäbischen Alb hat so einiges zu bieten. Mit einem vielseitigen Freizeit- und Kulturangebot gibt es eine Menge Möglichkeiten einen tollen Aufenthalt zu gestalten. Bekannte Ausflugsziele in der Nähe wie zum Beispiel das »Steiff-Museum« in Giengen (12km), das Kloster Neresheim (20 km) oder die Stadt Ulm mit dem Ulmer Münster (40 km) bieten zahlreiche Möglichkeiten für interessante Tagesausflüge an. Zudem bietet sich die Stadt Heidenheim mit ihrer Lage direkt an der A7 auch als ein optimales Reiseziel an.

Foto: (c) cmc Daniel Paus Das Wahrzeichen der Stadt Heidenheim – Schloss Hellenstein

Das Wahrzeichen der Stadt - Schloss Hellenstein

Das weithin sichtbare Wahrzeichen Heidenheims ist Schloss Hellenstein, das majestätisch über der Stadt thront. Hoch oben auf dem Schlossberg bietet sich für Besucher eine tolle Panorama-Aussicht auf die Stadt. Im Sommer dient der alte Rittersaal auf dem Schloss als Kulisse der Opernfestspiele.

Die Opernfestspiele – »Eine der schönsten Freilichtbühnen Europas«

Die Ruine des alten Rittersaals auf Schloss Hellenstein bietet den Rahmen für einzigartige Open-Air-Vorstellungen auf einer der schönsten Freilichtbühnen Europas, so die »WELT«. Mit einer weiteren Besonderheit stechen die Opernfestspiele weltweit heraus: Sollte das Wetter bei den Aufführungen unter freiem Himmel mal nicht mitspielen geben die Veranstalter trotzdem eine Durchführungsgarantie. Das nur 200 Meter entfernte Festspielhaus »Congress Centrum« steht parallel für Aufführungen bei schlechtem Wetter bereit. Aktuell läuft bereits die Festspielsaison mit den beiden Opern »I due Foscari« und Richard Wagners »Tannhäuser«. Begonnen haben diese am 04. Juni und schließen am 31. Juli mit dem Abschlusskonzert »Last Night«.

Foto: (c) Oliver Vogel Kulisse der Opernfestspiele Heidenheim mit Blick auf die Stadt

Eine Openairbühne vor einer Zauberhaften Waldkulisse – Das Naturtheater

Das Naturtheater neben Schloss Hellenstein hat sich seit seiner Gründung zu einem der besten Amateurtheater des Landes entwickelt – und feierte 2019 sein 100-jähriges Jubiläum. Auf der riesigen Freilichtbühne vor einer zauberhaften Waldkulisse agieren in fantasievollen Kostümen Laiendarsteller jeden Alters hochprofessionell. Alljährlich begeistern ein Stück für Erwachsene und eines für Kinder das Publikum. 2022 stehen der Graf von Monte Christo sowie das Kinderstück Eine Woche voller SAMStage auf dem Programm.

2. Bundesliga auf dem Schlossberg

Publikumsmagnet Nummer 1 in Heidenheim sind ohne Zweifel die Fußballprofis des 1. FC Heidenheim 1846, die seit 2014 in der 2. Bundesliga spielen. Damit gehören sie zu den 36 besten Teams in Deutschland. Spielstätte ist die Voith-Arena mit über 15.000 überdachten Zuschauerplätzen auf dem Schlossberg. Diese können die Besucherinnen und Besucher während einer Erlebnisstadionführung (auch an Spieltagen) aus vielen verschiedenen Blickwinkeln wie dem Innenraum, der Mixed Zone oder dem Presseraum kennenlernen.

Entdecken und Erleben - Stadtführungen und Schlemmertouren in der Stadt

Die Stadt-Information bietet verschiedene Stadtführungen mit erfahrenen Gästeführerinnen und Gästeführern an. Jeder Aufenthalt in Heidenheim, jede Klassenreise, jede Tagung ist erst vollständig mit einer Führung durch die Stadt. Die geschulten Stadtführerinnen und Stadtführer überraschen mit Humor und Unterhaltung statt nur Zahlen und Fakten zu nennen. Neben den Rundgängen durch die Heidenheimer Innenstadt werden auch verschiedenste Kostüm-, Mitmach- oder Industrieführungen angeboten. Oder man kombiniert einen informativen Stadtrundrang mit einer kulinarischen Schlemmertour mit Speisen der Schwäbischen Alb und macht den Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Foto: (c) Naturtheater Heidenheim Das Naturtheater: 2022 stehen der Graf von Monte Christo sowie das Kinderstück Eine Woche voller SAMStage auf dem Programm

Die grüne Oase in der Stadt: Der Brenzpark

Seit der Landesgartenschau 2006 ist das attraktiv gestaltete Gelände die grüne Oase in der Stadt. Ein großes Rosenbeet, das den Blick Richtung Schloss lenkt, sowie die szenischen Gärten, der Raritätengarten und die Wiesen, Beete, Stauden, Heil- und Aroma-kräuter gibt es zu erkunden.

Der weitläufige Park öffnet gegen ein geringes Entgelt von März bis Oktober seine Pforten. Der Festplatz und die Brenz-Arena werden für Messen, Volksfeste, Zirkus und Konzerte genutzt. Auch für große Open-Air Konzerte wird ausreichend Platz geboten. Dieses Jahr heißt Heidenheim »The Boss Hoss«, »Cro« und »Pur« willkommen.

Der Albschäferweg – Wandern auf den Spuren der Wanderschäfer

Seit dem 15. Jahrhundert ist in Württemberg die Zunft der Schäfer zu finden. Noch heute sind in der Region Schäfer als Wanderschäfer zu finden. Auf dem zertifizierten Qualitätswanderweg »Albschäferweg« lässt sich auf den Spuren der Wanderschäfer durch die Region wandern. Neben dem bekannten Wanderweg führt auch der vom ADFC mit **** ausgezeichnete Qualitäts-Radweg durch die Region. Auf 185 Kilometern fährt man durch die schönsten Täler im Geopark Schwäbische Alb. Typische Wacholderheiden, bizarre Felsenlandschaften und geheimnisvolle Höhlen säumen den Weg. Entlang des Radwegs bieten freundliche Gastgeber und urige Einkehrmöglichkeiten ein tolles Ambiente für Pausen an.

Ausführliche Beratung zu allen Themen:

Stadt Heidenheim, Stadt-Information, Christianstraße 2, 89522 Heidenheim, Fon: 07321-3274910, E-Mail: stadt-information@heidenheim.de, www.tourismus-heidenheim.de