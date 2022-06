Jugend musiziert – Konzert der Bundespreisträger:innen

Der Nachwuchswettbewerb »Jugend musiziert« ist die Bühne für musikalische Talente. In diesem Jahr fand er endlich wieder unter Normalbedingungen statt. 18 Teilnehmende aus Ostwürttemberg treten in diesen Tagen beim Bundeswettbewerb an und messen sich dort mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland. Einen Einblick in ihr Können geben die Nachwuchstalente der Region am 26. Juni 2022 beim Konzert der Bundespreisträger:innen im Trude Eipperle Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr haben sich 18 Kinder und Jugendliche aus Ostwürttemberg nach erfolgreicher Teilnahme auf Regional- und Landesebene für den 59. Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« in Oldenburg qualifiziert. Noch bis zum 9. Juni zeigen sie bei den Wertungsspielen dort ihr Können und messen sich mit den Besten der Besten.

Beim Konzert am Sonntag, den 26. Juni, auf Schloss Kapfenburg präsentiert eine Auswahl der »Jugend musiziert«-Talente Auszüge aus den Wertungsprogrammen und zeigt ihr musikalisches Können. Auf der Bühne des Trude Eipperle Rieger-Konzertsaals stehen dann die frisch gekürten Preisträger aus den Kategorien Streichinstrumente, Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Gesang (Pop) und Percussion.

Die Preisträger:innen des Bundeswettbewerbs werden zudem mit einem Preisgeld geehrt, das von den Kreissparkassen Ostalb und Heidenheim gestiftet wird. Die beiden Kreissparkassen fördern den Wettbewerb seit Jahrzehnten aktiv und mit vollem Engagement.

Der Wettbewerb

Jugend musiziert bietet seit 1964 jungen aufstrebenden Talenten eine Bühne, ihr Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. Neben dem Ziel, talentierte Nachwuchsmusiker hervorzubringen, liegt der Schwerpunkt des Wettbewerbs heute jedoch vor allem darin, wertvolle Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln.

Die Anmeldung für das Konzert der Bundespreisträger:innen am 26. Juni 2022, 17.30 Uhr im Trude Eipperle Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg erfolgt über die Website www.schloss-kapfenburg.de oder direkt bei Nadine Vossler unter Fon 07363-96 18 14 oder per E-Mail: vossler@schloss-kapfenburg.de.