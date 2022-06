KUBUS Aalen – Umbau im Sommer: Mixed Use plus Gesundheit

Im Sommer feiert das Shopping Center KUBUS Aalen sein fünfjähriges Jubiläum. Die Beliebtheit und die aktuelle Vollvermietung zeigen, dass Aalen ein gefragter, starker Standort ist und KUBUS Aalen ein Retail-Highlight im Herzen der Innenstadt. Mit Blick auf die Megatrends Nachhaltigkeit und Regionalität, wurde ein Mieter-Mix konzipiert, der diese Werte teilt und eine gemischte Nutzung von Handels-, Gastronomie- und Büroflächen geplant.

Eigentümer TURI aus Köln hält diesen Kurs äußerst erfolgreich, schloss weitere Mietverträge, schuf Raum für Pop-Ups und Start-Ups – und brachte es in Rekordzeit zur Vollvermietung mit einem attraktiven Mix aus Filialisten und inhabergeführten lokalen Geschäften. Wer KUBUS Aalen über den Haupteingang betritt, wird großstädtisch von den Filialisten Hallhuber, Rituals und Depot empfangen. Letzterer erstreckt sich sogar über zwei Stockwerke. Im Bereich um das tageslichthelle Foyer des Shoppingcenters befinden sich Mango, das Start-Up Regional&Fair sowie eine Filiale der inhabergeführten Kette Gepp’s. Feinschmecker und Hobbyköche werden hier fündig. Mit Koala CBD hat ein junges Konzept im KUBUS eröffnet, das gemeinsam mit Rossmann im hinteren Bereich des Erdgeschosses zu finden ist.

Ein bisschen dolce Vita erlebt man bei einer Kaffeepause in der Espresso Bar Etna. Im Obergeschoss findet man beim Vedes-Fachhändler Dunz Schreib- und Spielwaren. Seit Kurzem ist der Ausbau auf 500 Quadratmeter abgeschlossen und eine große Fläche für Schulranzen wurde integriert. Gegenüber gibt’s im ZeitRaum Handgemachtes und Ausgewähltes von überwiegend regionalen Herstellern und Manufakturen. Nur ein paar Schritte weiter laden dann Aposto, und im zweiten Stock Enchilada zum kulinarischen Abschluss des Einkaufsbummels ein.

Bei einem Mieter erster Stunde, Olymp&Hades, läuft aktuell der Räumungsverkauf. Trotzdem kann KUBUS Aalen optimistisch sein. Zwar beeinflussen Pandemie und Digitalisierung des Einzelhandels die Innenstädte, Konsumverhalten und Lebensstil verändern sich. Doch auf der Suche nach zeitgemäßen Konzepten lag die Erweiterung um den medizinischen Sektor auf der Hand. Auf knapp 1.000 Quadratmetern im 1. Obergeschoss sollen Ärzte und Therapeuten zukünftig medizinische Dienstleistungen anbieten und damit das breite Angebot im KUBUS Aalen erweitern. Mit der Hausarztpraxis Aalen wurde schnell der erste Mieter gefunden. Eine Gruppe junger, sehr innovativer Mediziner hat die Chance erkannt, sich im Herzen der Stadt zu platzieren und die Interaktion zwischen Praxis und Patient in ein sehr attraktives, multithematisches Gastro- und Einzelhandelsumfeld zu platzieren.

Der Umbau beginnt im Sommer, ihre Eröffnung im KUBUS planen die Ärzte für Januar 2023. Wo also bald die Eingänge zur Praxis zu finden sind, gibt es im Juli aber erst mal ein spektaktel: Die Rolltreppe im KUBUS Aalen wird zur Startrampe für das Zeitfahren beim Mountainbike Welt Cup, der am 23.7.2022 in Aalen stattfinden wird. »Dass ein Event von solcher Qualität in Aalen stattfindet, war für uns Grund genug, KUBUS einzubringen.« Sagt Matthias Bieber, beim Betreiber TURI für den KUBUS verantwortlich. Das Sponsoring sei eine Ehrensache, man müsse vollauf unterstützen, dass Veranstaltungen in dieser Größenordnung und mit einer solchen Strahlkraft nach Aalen kommen.

KUBUS Aalen, Am Marktplatz 26, 73430 Aalen, service@kubus-aalen.de, www.kubus-aalen.de