Landesgartenschau Ellwangen: Lust am Wandel, 24.04. bis 04.10.26

Die Landesgartenschau in Ellwangen (24. April bis 4. Oktober) wird das touristische Highlight des ­Jahres 2026 schlechthin: Eine wunderbare Park­anlage kombiniert mit Spiel, Spaß, Kulinarik, Kultur. Durch das gesamte Areal mit seinen Pavillons, ­Gärten, Wiesen und Ausstellungen ziehen sich wie ein roter Faden die Mottos »Wie wollen wir leben« und »Lust am Wandel« – die dazu einladen, sich mit bedeutenden Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Wie Wandel funktionieren kann, hat die Landesgartenschau Ellwangen bereits jetzt bewiesen. Aus dem Großparkplatz Schießwasen und den zuvor nahezu ungenutzten Auwiesen entsteht ein pittoreskes und zeitgemäßes Naherholungsgebiet, das viel Platz für Pflanze, Tier und Mensch bietet. Durchzogen wird das rund 26 Hektar große ­Gelände von der Jagst.

Die Landesgartenschau in Ellwangen befindet sich nicht irgendwo außerhalb auf der »grünen Wiese«, sondern liegt innenstadtnah und ist von der City und dem Bahnhof fußläufig in wenigen Minuten ­erreichbar. Grob gegliedert ist das LGS-Areal in drei neu gestaltete Parkanlagen. Der Brückenpark ­bietet urbane Atmosphäre mit neugebautem ­Jugend- und Kulturzentrum (Standort des Treffpunkts BW während der Schau), einer Skateanlage und weiteren Spielmöglichkeiten. Im Stadtpark ­locken zahlreiche Pavillons, die Hauptgastronomie sowie die große Sparkassen-Heimatbühne mit ­Veranstaltungen und Konzerten. Im Auenpark tritt der Mensch ein Stück weit in den Hintergrund und wird zum Beobachter der wunderbaren Naturlandschaft. Herrlich angelegte Schaugärten, der Zeiss-Naturbeobachtungssteg und der fast 14 Meter ­hohe Aussichtsturm »Jagstblick« mit angrenzendem Kinderspielplatz sorgen für Eindrücke, die noch lange im Gedächtnis bleiben werden. ­Flankiert wird die Landesgartenschau durch mehr als 2400 verschiedene Veranstaltungen, darunter Konzerte, Lesungen, Talkformate und vieles mehr. Die mehrfach wechselnden Themenwochen greifen wichtige Themen auf und versuchen Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit zu finden. Im Zuge der Thementage wird beispielweise der bekannte TV-Meteorologe Sven Plöger zum Klimawandel referieren. Und auch das »Grüne Klassenzimmer« ist ­natürlich auf der LGS vertreten.

Ohne die Beteiligung der Menschen vor Ort könnte die LGS in Ellwangen nicht funktionieren. Rund 1000 Ehrenamtliche haben sich freiwillig gemeldet, um das 164 Tage lange Event zu unterstützen. ­Vereine, Institutionen und natürlich die Kirchen bringen sich ins Veranstaltungsgeschehen mit ein und bereichern die LGS mit zahlreichen ­Beiträgen. Tickets können online auf www.ellwangen2026.de und in den Tourist-Informationen Ellwangen, Aalen und Heidenheim erworben werden.

In Neunheim befindet sich ein Großparkplatz für Landesgartenschau-Besucher. Von dort aus startet ein Shuttlebus, der die Gäste in unmittelbare Nähe zum Landesgartenschau--Gelände bringen wird. Der Inselparkplatz in Ellwangen bietet ausgewiesene Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. In den Tageskarten, Zweitageskarten und Gruppenkarten ist die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in ganz Baden-Württemberg bereits inbegriffen.