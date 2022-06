LEGOLAND® Deutschland Resort – Seit 20 Jahren Familienspaß

Rasante Achterbahnen mit Adrenalin-Kick, gemütliche Fahrgeschäfte für die Kleinen, spektakuläre Shows und interaktive Abenteuer für die ganze Familie – das alles vereint das LEGOLAND® Deutschland Resort in einer einzigartigen Kulisse mit tausenden LEGO® Bauwerken, Figuren und Modellen aus über 55 Millionen LEGO Steinen. Der Familienfreizeitpark inklusive Feriendorf liegt verkehrsgünstig an der A8 kurz hinter Ulm.

Foto: LEGOLAND Deutschland Resort

Das LEGOLAND® Deutschland Resort feiert in dieser Saison sein 20-jähriges Jubiläum mit vielen Neuheiten, Events und natürlich mit den beliebten LEGO® Helden. In der Jubiläumssaison sind so viele LEGO Stars wie noch nie im LEGOLAND Park zu erleben. Neben Park-Drache Olli oder Ninja-Held Kai feiern auch der Piratenkapitän und die Feuerwehrfrau mit den Gästen und sind in der neuen, weltersten LEGOLAND Parade live zu erleben. Zum neuen LEGOLAND Deutschland Song und begleitet von Tänzern in bunten Kostümen, ziehen sie mit den liebevoll gestalteten Paradewagen durch verschiedene Themenbereiche. Die neue Park-Hymne ist ein echter Ohrwurm, der die Besucher nicht nur zum Mitsingen, sondern auch zum Mittanzen bringt; die gesamte Jubiläumssaison hindurch an allenWochenenden, Ferien- und Feiertagen.

Im Juli und August erwartet die Besucher die spektakuläre, multimediale Piraten-Sommershow in der LEGO Arena: Berüchtigte Freibeuter messen ihre Kräfte bei atemberaubenden Wettkämpfen voller Action und Artistik und halten das Publikum mit Feuerspucken, Jonglagen und wagemutiger Akrobatik in Atem.

Foto: LEGOLAND Deutschland Resort

Zwischendurch bieten spritzige Wasserattraktionen eine erfrischende Abkühlung und machen das Urlaubsfeeling an heißen Sommer tagen perfekt: In Käpt´n Nicks Piratenschlacht heißt es »Wasser marsch!«, wenn nicht nur die Crew der einzelnen Piratenboote sich gegenseitig nass spritzt, sondern auch zuschauende Landratten mitspielen. In der Dschungel X-pedition wartet am Ende des Wasserfalls eine kräftige Dusche und im DUPLO® Wasserspaß gibt’s für die Kleinsten schönstes Spielvergnügen im kühlen Nass.

Ein echter Eventklassiker in der LEGOLAND Saison sind die funkelnden Sommer-Nächte am 30. Juli sowie 6. und 13. August. Fahrspaß bis in die Abenddämmerung – etwa im wilden Feuerdrache durch die Ritterburg - sowie faszinierende Show-Acts, Live-Bands und ein großes Jubiläumsfeuerwerk versprechen ultimatives Parkvergnügen bis 22 Uhr.

Foto: LEGOLAND Deutschland Resort

Vom 27. August bis 10. September wird das MINILAND zur Bühne für alle kleinen und großen Architekten: Bei der LEGO Bau-Aktion können sie zwischen weltbekannten Sehenswürdigkeiten selbst Häuser und Gebäude bauen und bei der Entstehung der größten LEGO Stadt der Welt mitwirken. Mit einer Übernachtung im angrenzenden LEGOLAND Feriendorf können Familien ihr Park-Abenteuer um einen Tag verlängern und auch die Nacht in der Welt ihrer LEGO Helden genießen: In prunkvollen Burgen, im abenteuerlichen Pirateninsel Hotel oder im neuen NINJAGO® Quartier im asiatischen Ninja-Style macht das Zubettgehen gleich doppelt Spaß. Zuvor laden Spielplätze unter freiem Himmel, das Piraten-Minigolf oder die hervorragende Gastronomie in den verschiedenen Restaurants dazu ein, den erlebnisreichen Tag entspannt ausklingen zu lassen.

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH, LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg, Alle Termine, Events, Eintrittspreise und mehr unter www.LEGOLAND.de